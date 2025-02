Консалтинговая компания Nikoliers выяснила, что в 2024 году отечественные бренды продолжили экспансию на рынок ОАЭ. Большая часть новых открытий пришлась на категорию «общественное питание». Также активность продемонстрировали сегменты «товары для дома» и «косметика и парфюмерия». Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным Nikoliers, сейчас в Дубае представлено 79 российских ретейлеров. Лидируют в структуре открытий операторы категории «общественное питание». На эту сферу пришлось 50% от общего количества новых компаний в регионе с начала 2024 года.

За прошедший год в Дубае начали работу рестораны «Сахалин» в J1, Ribambelle и Frank by Basta в районе Bluewaters. В третьем квартале также открылся фуд-холл The Market Island Food Hall от российского оператора Zemskiy Group, который стал самым крупным в эмирате. Его площадь составляет около 6,5 тыс. кв. м, а разместилось там более 50 точек со всего мира.

Российские игроки в сегменте общественного питания являются трендсеттерами для рынка эмиратов, а их появление в регионе позволит разнообразить сегмент креативными концепциями, а также привнести новые стандарты качества и сервиса.

По оценке Nikoliers, около 20 ретейлеров и операторов общественного питания уже выразили свои намерения выйти на рынок ОАЭ в 2025 году. В ближайшее время в Дубае ожидается запуск известной ресторанной сети «Кофемания», первая точка которой будет располагаться в Dubai Hills Mall, а также Birch при отеле The Ritz-Carlton в DIFC.

Таким образом, сегмент может сохранить лидирующие позиции по числу новых открытий в текущем году.

Также за в прошлом году выросло количество новых точек в категории «товары для дома». На этот сегмент пришлось 25% от общего числа. Среди них такие компании, как Fix Price, Kühenland и Bork.

При этом в прошлом году только один ретейлер из категории «одежда и обувь» вышел на рынок Дубая. Им стал бренд одежды You Wanna, который открыл свой поп-ап в магазине NE Store by Nikita Efremov в одном из наиболее популярных торговых центров эмирата — Mall of the Emirates.

В 2024 году на рынок Дубая впервые вышли российские компании из категории «косметика и парфюмерия». Сеть «Золотое Яблоко» запустила свой первый онлайн-магазин, а вскоре ожидается открытие первого оффлайн-супермаркета в одном из ключевых торговых центров.

Letoile открыл магазин в Dubai Festival City Mall, который стал самым большим магазином косметики и парфюмерии в ОАЭ. При этом экспансия компании распространилась и на соседние эмираты — Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайм.

Партнер Nikoliers Андрей Косарев отметил, что присутствие российских операторов в эмирате укрепляет репутацию бренда, способствует повышению его узнаваемости и расширению возможностей международной экспансии как в страны Персидского залива, так и в другие регионы.

Напомним, что за последние три года в России появилось 58 новых иностранных брендов, а в 2025 году в торговых центрах могут появиться еще более 20. По прогнозам экспертов, турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться на премиальный сегмент, а китайские сосредоточатся на среднем.