Спортсменка Эшли Полсон приняла участие в The Great World Race, в ходе которого участникам требовалось пробежать 7 марафонов за 7 дней на 7 континентах. Она финишировала с результатом 3 ч. 18 мин. и 2 сек, побив мировой рекорд почти на 30 мин.

Приключение Полсон началось в одном из самых холодных и необитаемых мест на планете — в Антарктиде. Начало соревнований мировой гонки проходили на морозной взлетно-посадочной полосе Wolf’s Fang, представляющей собой петлеобразную трассу,проложенную в суровых условиях ледяного континента. Стоит отметить, что этот этап стал ее любимым моментом за всю поездку. «Я не представляла, что меня ожидает. К подобному невозможно подготовиться», — призналась Полсон, опытный спортсмен, тренер и инструктор из Сент-Джорджа, штат Юта, города в пустыне, где в среднем более 300 солнечных дней в году.

В Антарктиде время марафона крайне ограниченно, гонку Полсон пришлось перенести на 24 часа раньше из-за надвигающейся бури, способной сорвать все мероприятие. С учетом нехватки времени она подготовила свой привычный гоночный рацион: пакетик Jelly Belly Sports Beans для быстрого восполнения электролитов, кетоновые добавки и спортивный напиток, содержащий 400 калорий, чтобы поддержать уровень энергии.

«Это один и тот же ритуал каждый раз», — рассказала Полсон, пробежавшая более 100 марафонов, а также участвующая более чем в 25 триатлонах Ironman, двух ультра-триатлонах и в четырех забегах более чем на 100 миль. Этот марафон стал для нее совершенно новым испытанием. Полсон должна была преодолеть 42 км при температуре -16°C — самой низкой температуре, при которой она когда либо бегала.

Трасса, проложенная по сложной местности, была специально укатана так, чтобы бегуны могли увереннее держаться на ней. Тем не менее существовало одно строгое правило: если сойти с дистанции, можно поскользнуться на ледяных участках, которые поджидают на каждом шагу.

«По обе стороны от нас простиралась великолепная кристально-голубая местность, — отметила Полсон. — Это было похоже на замерзший океан». Спортсменка, облаченная в двойные перчатки, три слоя одежды и теплую вязаную шапку, поняла, что в середине забега сбросила с себя часть вещей. К моменту, когда она пересекла финишную черту, ее нижний слой одежды уже был пропитан потом — что неожиданно для Великого Белого Юга. «Если вы вспотеете, а ветер усилится, вы можете в считанные секунды получить переохлаждение», — сказала Полсон, которая также является женой, матерью четверых детей и бабушкой.

Несмотря на леденящий холод, Полсон отметила, что не ощущала его — «эйфория от бега» придавала ей тепло. В такой атмосфере единства на фоне общего энтузиазма радость передается от одного к другому. После каждой гонки они собирались вместе, обменивались историями, делились угощениями и отмечали общее достижение — пересечение финишной линии.

«Мне следовало бы сделать разминку и поработать с суставами, — смеялась она. — Но я была настолько счастлива, что это даже не пришло мне в голову». Она подчеркнула, что после марафона в Антарктиде не испытала никакой боли. Более того, когда на следующий день она прилетела в Южную Африку, где температура поднялась до 29°C, она была готова приступить к новым тренировкам.

Полсон поделилась подробностями своего путешествия в социальных сетях, ее посты вызвали бурную реакцию подписчиков, полную восхищения, недоумения и даже откровенного недоверия. Тем, кто желает поучаствовать в «Великой гонке мира», следует учитывать, что это удовольствие не из дешевых. Стоимость участия составляет порядка $52 тыс, включая все необходимое — от чартерных рейсов и питания в полете до экстренной эвакуации в Антарктиде. Поездка Полсон была организована компанией iFit, специализирующейся на фитнес-контенте и оборудовании, где она работает в качестве персонального тренера и инструктора по групповым тренировкам.

Во время второго этапа соревнования в Южной Африке, который проходил на набережной Си-Пойнт в Кейптауне, мощеная дорожка предоставляла бегунам виды на Столовую гору и Атлантическое побережье.

Здесь Полсон нашла свой ритм и дружескую поддержку нескольких спортсменок, которые принимали участие в поездке. «Я получила всю эту энергию от этих женщин», — сказала она, описывая, как они пересекали финишную черту, рука об руку. Группа из пяти участниц заняла первое место, среди которых вместе с Полсон были Бекс Джентри, Чирин Нджим, Хиллари Купиш и Дженни Симпсон. «Это было гораздо лучше, чем если бы я считала это своей личной победой», — вспоминает Полсон с улыбкой.

Следующий этап соревнования состоялся в Перте, Австралия. Где бегунов обдувал сильный ветер. «В одну сторону ветер дует в спину. А вот в обратную сторону тебя просто останавливает», — поделилась она. Поддержка друг друга помогала бегунам двигаться вперед. Они выстраивались в линию, меняясь местами, чтобы каждый по очереди сталкивался с сильным ветром.

Полсон, Купиш, Джентри и Нджим снова разделили первое место. В своем четвертом марафоне на азиатской стороне Стамбула она финишировала второй, бежав с вечера под дождем, завершив гонку около часа ночи. Лишь после окончания четвертого забега спортсмены смогли отдохнуть на сухой земле. На утро следующего дня Полсон и остальные участники пересекли Босфор и начали марафон на европейской стороне этого трансконтинентального города. Краткий промежуток между забегами мог оказаться именно тем, что ей было нужно.

На своем пятом марафоне Полсон показала лучший результат за все время своего участия в соревнованиях — 2 ч. 57 мин. и 11 сек. «Этот короткий перерыв на самом деле превзошел мои ожидания», — отметила она.

На следующий день в Картахене, Колумбия, бегуны столкнулись с новым препятствием: температура 39°C и высокая влажность. Для Полсон, которая тренировалась под палящим солнцем Юты, это было всего лишь очередное испытание. Однако, когда она встала, то ощутила резкую боль в бедре, что вызвало панику. «Я не получала травм в течение 15 лет, — сказала она. — У меня были болевые ощущения в мышцах или падения, но никаких травм от переутомления». Во время полета в Колумбию слухи об этом распространились, и один из спортсменов с опытом в области биометрии, вместе с массажистом, начали работать над ее бедром.

«Я бы хотела сказать, что сохраняла спокойствие, но на самом деле была в панике, — призналась Полсон, опасаясь, что это может стать финалом ее путешествия, хотя впереди ее ожидали еще два марафона на разных континентах. — Спустя час я встала и смогла нормально идти. Я подумала: «Что, черт возьми, они сделали? Это настоящее чудо!»».

В этом забеге женщины сплоченно работали вместе, помогая друг другу, охладиться, делясь льдом и водой. Однако после того, как она пересекла финишную черту, ее бедро снова начало болеть. Через два часа она уже с трудом могла передвигаться. У нее оставалась еще одна гонка. На пути во Флориду для своей финальной гонки Полсон включила панк-рок, чтобы отвлечься от боли. «Я не хотела ничего слышать и чувствовать», — рассказала она.

В Майами, где температура держалась около 30°C, Полсон с трудом добралась до стартовой линии, готовясь к невероятной боли. «Я пережила мышечные спазмы, диарею, все что угодно. Но это ощущение было совершенно другим», — пояснила она.

В этот момент она взглянула на своего мужа, и он произнес слова: «Ты знаешь, что такое боль. Это просто другая форма боли». «Эти слова были той поддержкой, которая помогла мне справиться», — добавила Полсон. После этого она преодолела марафон за 3 ч. 30 мин. и 51 сек. — это было быстрее, чем в Колумбии, но не то время, на которое она надеялась. Полсон пересекла финишную линию, держа за руку спортсмена, который помогал ей справиться с травмой. «Я не выглядела эффектно во время забега, но я пробежала — и это благодаря ему», — поделилась она.

Семь марафонов, семь континентов и семь дней. Полсон заняла третье место среди женщин в «Великой мировой гонке», пробежав в общей сложности 183 мили. «С тех пор я ходила на костылях», — отметила она. Прошло пять недель, прежде чем Полсон вновь смогла вернуться к бегу. Это был самый длительный перерыв в ее карьере; после кесарева сечения она уже через две недели выходила на трассу.

По возвращении в Юту у Полсон врачи диагностировали грыжу межпозвоночного диска в нижней части спины и разрыв суставной губы в тазобедренном суставе. К счастью, она смогла избежать операции, которая была рекомендована изначально, благодаря комплексу физиотерапии, терапии красным светом, а также терапии, использующей обогащенную тромбоцитами плазму и другим методам лечения.

Теперь Полсон утверждает, что ее подход к тренировкам стал более сбалансированным: она сочетает бег с велоспортом, плаванием и силовыми тренировками.

«В прошлом году я допустила ошибку, пробежав слишком много километров, не уделяя должного внимания функциональным тренировкам, — призналась она. — Как только ты теряешь то, что любишь, начинаешь гораздо больше ценить это».

Даже во время своего восстановления Полсон не забывает повторять две важные мантры: «Ты знаешь, что такое боль» и «Улыбайся, это поможет тебе бегать быстрее». «Я понимаю, что это звучит как стандартная фраза, но это действительно так, — улыбаясь, заметила Полсон. — За этим утверждением стоит реальная наука: оно помогает справляться с трудностями и обманывает как разум, так и тело».

Она добавила, что этот принцип важен не только для нее, но и для других спортсменов. Когда человек сосредотачивается на поддержке окружающих, он невольно отвлекается от своих страданий — благодаря этой положительной энергии внутреннее состояние улучшается. «Гонки будут приходить и уходить, но то, что вы делаете на трассе для других, отразится и на вас самих, — подчеркнула она. — Возможно, вы сами окажетесь удивлены тем, на что способна простая улыбка».

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