В какой-то момент у родителей возникает необходимость поговорить с ребенком о сложных вещах — предстоящем переезде, болезни или смерти близких. Терапевт и специалист по детской психологии Келси Мора утверждает, что такие беседы могут укрепить доверие, снизить страхи и способствовать установлению связи с детьми. Она назвала пять фраз, которые используют эмоционально устойчивые родители при обсуждении сложных тем с детьми.
1. «Мне нужно с тобой поговорить о чем-то важном»
Предупреждение детей о тяжелом разговоре поможет им подготовиться эмоционально. Они поймут, что этот разговор будет отличаться от привычного — тема может быть тревожной или серьезной, и требует особого внимания. Стоит начать с оценки того, что ребенку уже известно о данной теме, и выяснить, что требует разъяснения. Можно рассмотреть такие вопросы, как:
2. «Я хочу, чтобы ты знал, что мы можем поговорить об этом»
Дети смотрят на взрослых, которым они доверяют, чтобы понять, что они думают и чувствуют. Если они считают эту тему запретной, они не станут задавать свои вопросы, а начнут искать информацию в ненадежном или неточном источнике.
Главной целью является открытость к честному общению. Нужно быть последовательным, поддерживать их и поощрять, задавая вопросы в удобное для них время. В зависимости от возраста ребенка можно использовать такие ресурсы, как книги, игровые материалы и др. Это поможет следовать за интересами своего ребенка, видеть, о чем он хочет узнать больше, и учитывать его чувства и опасения.
3. «Проявление любых эмоций — это нормально»
Необходимо, чтобы дети понимали, что испытывать и переживать эмоции, как положительные, так и негативные — это совершенно нормально. В трудные моменты естественно чувствовать грусть, злость или тревогу. Родители могут служить хорошим примером для своих детей, показывая, как можно управлять сложными эмоциями.
Когда дети и подростки сталкиваются с неприятными эмоциями, их нервная система будет препятствовать ясному мышлению и нормальному поведению. Для это следует использовать такие стратегии, как глубокое дыхание и осознанность, для саморегуляции.
4. «Мы можем выбрать …»
Когда ситуация непредсказуема и трудна, предложение детям выбора помогает им почувствовать контроль и вовлеченность. Можно сказать что-то вроде: «Эта ситуация неизменна, но мы можем принять решение о том, как реагировать или чем заняться».
«Нам нужно сейчас упаковать вещи, но мы можем выбрать, какую песню послушаем или какое шоу посмотрим во время сборов». Использование фраз «давай» и «мы» способствует ощущению единства и поддержки у детей.
5. «Мы справимся с этим»
Преодоление трудностей в семейном кругу может укрепить взаимоотношения. Дети должны осознавать, что они не одиноки и являются неотъемлемой частью своей семьи. Также дети должны понимать, кто еще входит в круг их поддержки. Таким образом, они смогут испытывать постоянную теплоту и понимание в любой обстановке, будь то дом или школа.
Как дети, так и взрослые неизбежно сталкиваются с трудностями. Размеры и интенсивность этих проблем могут быть разными, но они обязательно будут происходить. Использование этих фраз во время трудных разговоров может помочь детям установить доверительные отношения с родителями, почувствовать себя частью семьи и более эффективно управлять своими эмоциями.
По данным недавнего исследования Американской психологической ассоциации, почти половина опрошенных родителей заявили, что большую часть времени испытывают непреодолимый стресс.