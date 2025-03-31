Аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» выяснили, что более половины россиян чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе (56%). Из них 43% испытывают такое состояние только периодически, например в периоды перегрузки. В тоже время, 13% страдают из-за этого регулярно, что влияет на их продуктивность и настроение.

Каждый третий опрошенный рассказал, что, хотя и не чувствует постоянное выгорание, сохранить позитивную мотивацию к работе получается не всегда. Только 14% респондентов заявили, что работа их вдохновляет.

При этом 20% участников опроса считают, что справиться с тяжелым моральным состоянием из-за работы может помочь психолог. 5% поделились, что уже прорабатывают со специалистом свои проблемы.

Вместе с тем, почти каждый второй россиянин сообщил, что чувствует себя счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Респонденты отметили, что такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию (46%).

Еще 28% стараются держать баланс между личными отношениями и профессиональной деятельностью. Тем не менее, они признают, что приятное общение внутри компании помогает в работе.

Также 12% опрошенных сообщили, что им хватает общения с коллегами в рабочее время, 11% предпочитают разделять дружбу и рабочие отношения, а 3% признались, что от коммуникаций с коллегами испытывают только стресс.

Исследователи отметили, что большинство опрошенных не считают обязательным разграничивать дружбу и работу (68%). Из них 40% придерживаются мнения, что, если отношения — здоровые, коллега также может стать хорошим приятелем.

Еще 15% разделяют дружбу и работу только в тех случаях, когда излишняя вовлеченность может помешать рабочим вопросам, а для 7% важно дружить с коллегами, ведь так работа становится более приятной. Однако для 32% россиян эти два понятия никак не связаны между собой.

Помимо прочего, 18% опрошенных россиян признались, что любят обмениваться с коллегами мемами и шутками в чатах, 28% ценят неформальное общение, а 15% нравится эффективное быстрое общение через мессенджеры или видеозвонки.

Кроме того, среди работающих удаленно 20% рассказали, что чувствуют себя одиноко.