Аналитики выяснили, как россияне воспринимают спам, как ведут себя с мошенниками и что знают о вредоносном ПО и о защите от него. Опрос проводился на территории России в июле 2024 года во всех федеральных округах. Ответы 1 680 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих не менее чем в 70 регионах РФ, были собраны методом онлайн-опроса. О результатах исследования «Яндекс 360» сообщил редакции Inc.

Исследование показало, что 65% опрошенных ассоциируют спам с нежелательными письмами, 54% — с массовыми рассылками и обзвонами, а 49% считают, что письма и звонки в мошеннических целях тоже спам. Россияне считают самыми опасными видами спама денежные махинации (64%) и письма с файлами/ссылками (58%).

Аналитики сообщают, что шесть из 10 опрошенных сталкивались с финансовыми махинациями через спам и 54% из них понесли денежные потери. Среди тех, кто попались на уловки мошенников, 61% отдали преступникам не более 5 тыс. руб. Практически каждый второй респондент ответил, что ни их близкие родственники, ни дети не попадались на вредоносный спам.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне получают спам через звонки по телефону (70%) и письма на электронную почту (68%). При этом женщинам чаще звонят, а мужчинам пишут. Чем чаще респонденты сталкиваются со спамом через определенный канал, тем вероятнее они будут считать его потенциальным источником опасного спама. Таким образом, для большинства женщин это телефонные звонки, для мужчин — рассылки.

Также отмечено, что 66% опрошенных спам раздражает: женщины реагируют на него эмоциональнее мужчин, а старшее поколение — с большей тревогой, чем молодое поколение. Все респонденты единогласно ответили, что вступление в конфронтацию с мошенниками — плохой способ противодействия подобным видам преступной деятельности.

По мнению каждого второго опрошенного, запугивание является явным признаком мошеннической схемы. Также признаками является надуманная срочность, ее отметили 48% опрошенных, и необходимость проверить почтовый адрес (32%). Половина (52%) респондентов уверены, что в будущем не попадутся на вредоносный спам. 46% внимательно проверяют информацию и научены опытом предыдущего общения со спамерами.

О специальных инструментах для борьбы со спамом знают 66% мужчин и 54% женщин. При этом женщины чаще пользуются такими возможностями. По мнению россиян, основной способ обезопасить себя от email-спама — не переходить по незнакомым ссылкам и не скачивать файлы из писем. Чаще всего такого способа придерживаются люди в возрасте 45–55 лет (91%). Опрос показал, что россияне хорошо осведомлены о методах спамеров и знают, что бывают вредоносные ссылки и ПО, а также поддельные приложения.

Как сообщалось ранее, компания Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) заявила, что она работает с двумя ведущими банками Великобритании над соглашением об обмене информацией, чтобы помочь защитить потребителей от мошенничества.