Агентство OMI выяснило отношение россиян к готовой еде. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда городов-миллионников. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

Основной причиной покупки готовой еды большинство опрошенных (77%) назвали удобство и экономию времени. Также россиян привлекает широкий ассортимент — разнообразие выбора ценят 53% респондентов.

35% потребителей не хотят или не умеют готовить. Каждый четвертый респондент (25%) отмечает качество и безопасность продуктов, а для 14% такой формат удобен для подсчета калорий.

36% покупателей готовой еды считают ее вкуснее домашней. По их мнению, производителям удается этого добиться благодаря разнообразию рецептов (41%), профессиональным поварам (40%), стандартизации качества (28%), высокому качеству ингредиентов (25%) и идеальному сочетанию специй (23%).

Большинство (62%) респондентов сообщили, что заказывают готовую еду домой, чтобы сразу ее употребить. Чуть больше половины (53%) выбирают такие блюда для экономии времени в выходные. 43% респондентов покупают упакованную еду на учебу или работу. Более трети (38%) выбирают ее для мероприятий и праздников, 37% — для совместных ужинов с друзьями, а еще 33% — для удобства во время путешествий.

40% россиян покупают готовую еду преимущественно или исключительно онлайн, причем 12% — только онлайн. При выборе таких блюд для большинства покупателей (91%) важна репутация производителя. Наиболее высокий уровень доверия продемонстрировали «Яндекс Еда» (91%), «ВкусВилл», «Самокат» и «Яндекс Лавка» (по 89%).

Исследование показало, что в сервисах доставки россияне чаще заказывают вторые блюда и завтраки. Чаще предпочтение отдают блюдам с мясом (65%) и птицей (57%), реже — с рыбой или морепродуктами (40%) и овощам (39%). Половина россиян (по 48%) выбирают блины и оладьи, а также сырники и запеканки. А каждый четвертый опрошенный сообщил, что любит каши и омлеты.

В ранее проведенном исследовании специалисты выяснили, что мотивирует пользователей «ВКонтакте» на внесение пожертвований, и кто из них чаще этим занимается. Аналитики провели опрос среди 1,2 тыс. россиян, оказывавших финансовую поддержку создателям контента за последние два года. Основной причиной, по которой россияне пользуются донат-сервисами, оказался доступ к эксклюзивным материалам.