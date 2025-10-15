Агентства инфлюенс-маркетинга в России ежегодно теряют 1,4 млрд руб. на процентах по кредитам, взятым для оплаты работы блогеров. Причина — несовпадение условий оплаты: большинство инфлюенсеров требуют предоплату, тогда как половина заказчиков настаивают на постоплате. Об этом свидетельствует исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Freepik

Специфика работы участников индустрии создает финансовую нагрузку на посредников. У компаний редко есть долгосрочные эксклюзивные контракты — лидеров мнений подбирают под каждый проект индивидуально, объяснил исполнительный директор АБА Тимур Ахмедов.

При этом 70% блогеров работают по предоплате, а не менее 50% брендов выбирают отложенные платежи. Итог — агентствам приходится авансировать услуги инфлюенсеров на общую сумму не менее 10 млрд руб. в год из собственных или заемных средств, получая компенсацию от клиентов через несколько месяцев.

Банки классифицируют агентский бизнес как высокорисковый и выдают займы под повышенную ставку, говорится в документе. Для крупных игроков ситуация управляема благодаря достаточному объему оборотных средств. Малые агентства сталкиваются с острой нехваткой ликвидности.

Вице-президент АО «Крос» Кирилл Лубнин подтвердил, что проблема актуальна для небольших компаний с узким портфелем клиентов, где поступления от одного заказчика не перекрывают траты на другого. Крупные операторы распределяют денежные потоки во времени, минимизируя недополученную прибыль до 1–2% годовых.

По итогам 2024 года объем рынка инфлюенс-маркетинга достиг 42 млрд руб., прибавив 37%. Драйвером стал рост отечественных видеоплатформ на фоне проблем с YouTube. Платформа eLama прогнозирует увеличение сегмента на 25–30% в 2025 году, до 55–57 млрд руб. Альтернативный прогноз рекламных агентств предполагает сокращение на 15% из-за запрета осенью на продвижение в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).