Французские ученые связали рост нападений акул с тем, что популярные селфи-блогеры призывают туристов погладить зубастых хищников. Специалисты утверждают, что многие из атак были защитной реакцией на то, что их тыкали и дразнили ради популярности в интернете.

«Я не призываю, как это делают многие инфлюенсеры в социальных сетях, цепляться за спинной плавник акулы или гладить ее под предлогом доказательства того, что они безвредны», — рассказал ведущий исследователь, профессор Эрик Клуа из Университета PSL в Париже, Франция.

Он ссылался на растущую популярность видеороликов, в которых авторы снимают себя, плавающих с этими «зубастыми морскими чудовищами» и даже трогающих их. В одном популярном посте в Instagram* фотограф дикой природы Тейлор Каннингем показывает, как она трогает нос тигровой акулы у берегов Гавайев. «Акулы здесь как семья», — восторженно написала в подписи к видео самопровозглашенная «сумасшедшая акуломанка».

Исследование было проведено спустя всего два месяца после инцидента с канадской туристкой, которая лишилась обеих рук после того, как 6-футовая акула укусила ее — это произошло в Теркс и Кайкос, когда туристка пыталась сделать фото с хищником. Ранее в том же месяце 40-летний Барак Цах, отец четырех детей, погиб при попытке снять акул в воде у Хадеры в Израиле. Трогали ли жертвы хищников или пытались кормить их, не уточняется.

Профессор Клуа и его команда проанализировали данные о встречах с акулами у берегов Французской Полинезии с 2009 по 2023 год, чтобы выяснить причину недавних нападений акул. Они обнаружили, что из 74 укусов, зафиксированных за этот период, большинство были нанесены мелкими и средними акулами. При этом около 5% укусов, вероятно, стали результатом защитных действий акул.

Он отметил, что эти защитные укусы происходили без предупреждения и, как правило, приводили лишь к поверхностным ранениям. Последующий анализ Shark Attack Files — глобальной базы данных, содержащей записи, начиная с 1800-х годов, — выявил более 300 инцидентов, которые также носили защитный характер.

По словам Клуа, проблема отчасти заключается в том, что любители плавников взаимодействуют с незнакомыми акулами, особенно с мелкими, так, как они не стали бы вести себя с незнакомой собакой.

«Люди знают разницу между йоркширским терьером и питбулем, но не знают разницы между черноперой рифовой акулой и бычьей акулой, которые являются их морскими аналогами», — сказал он.

Исследование 2020 года показало, что больше людей погибает, делая селфи, чем от внезапного нападения акул.

Наряду с различными влиятельными лицами, многие знаменитости были запечатлены плавающими с акулами, включая Киару, Беллу Торн, Зака Эфрона и Уилла Смита.

Однако не только звезды способны спровоцировать раздражение у акул. В 2019 году морской биолог Оушен Рэмси привлекла большое внимание после того, как опубликовала видео, на котором она плавает рядом с большой белой акулой. Предполагается, что это была Deep Blue — самая большая белая акула в мире длиной 20 футов.

Эта история подверглась критике со стороны исследователя акул Дэвида Шиффмана. «Я не могу поверить, что нужно открыто говорить “пожалуйста, не хватайте 5,5-метрового дикого хищника”, но вот мы здесь», — сказал он.

Профессор Клуа выразил надежду, что его исследование в итоге поможет уменьшить количество нападений в полевых условиях. Он также хочет, чтобы журналисты более тщательно изучали обстоятельства нападений, чтобы в таких ситуациях обвиняли человека, а не животное.

Ученые призывают людей при взаимодействии с акулами наблюдать за ними, но не прикасаться к ним.

«Наслаждайтесь ее красотой, но помните, что это дикие животные, хищники, которые могут вести себя как хищники, — предупредил он. — Это не только вопрос безопасности, но и уважения».