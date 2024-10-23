Недавно компания AMD представила новый чип для искусственного интеллекта, который станет прямой целью графических процессоров Nvidia для центров обработки данных, известных как GPU, сообщает CNBC.

Чип Instinct MI325X начнут выпускать до конца 2024 года, заявила компания Advanced Micro Devices при анонсе нового продукта. Если чипы AMD для ИИ будут рассматриваться разработчиками и облачными гигантами как близкая замена продукции Nvidia, это может оказать ценовое давление на Nvidia, чьи графические процессоры в последний год пользуются высоким спросом с валовой прибылью около 75%.

Продвинутый генеративный ИИ, такой как ChatGPT от OpenAI, требует огромных центров обработки данных, заполненных графическими процессорами, чтобы выполнять необходимую обработку. Это создало спрос от большего числа компаний на чипы для ИИ.

В последние несколько лет Nvidia доминировала на рынке GPU для центров обработки данных, но AMD исторически занимает второе место. Теперь AMD стремится отнять долю у своего конкурента из Кремниевой долины или по крайней мере захватить большой кусок рынка, который, по ее словам, будет стоить $500 млрд к 2028 году. «Спрос на ИИ продолжает расти и даже превосходит ожидания. Очевидно, что темпы инвестиций продолжают расти повсеместно», — заявила на мероприятии генеральный директор AMD Лиза Су.

На мероприятии AMD не говорила о новых крупных заказчиках облачных или интернет-технологий для своих графических процессоров Instinct, но ранее сообщала, что Meta* (запрещена на территории РФ) и Microsoft покупают ее графические процессоры ИИ, а OpenAI использует их для некоторых приложений. Компания также не раскрыла цены на Instinct MI325X, который обычно продается в составе готового сервера.

С запуском MI325X AMD ускоряет график выпуска своих продуктов, чтобы производить новые чипы ежегодно, успешней конкурировать с Nvidia и воспользоваться бумом чипов для ИИ. Новый ИИ-чип — преемник MI300X, который начал поставляться в конце прошлого года.

Чип AMD 2025 года будет называться MI350, а чип 2026 года — MI400, сообщила компания. Выпуск MI325X столкнет его с грядущими чипами Blackwell, которые, по словам Nvidia, начнут поставляться в значительных количествах в начале следующего года. Успешный запуск новейшего графического процессора AMD для центров обработки данных может привлечь интерес инвесторов, которые ищут дополнительные компании, способные извлечь выгоду из бума ИИ.

В 2024 году акции AMD выросли всего на 20%, в то время как акции Nvidia выросли более чем на 175%. По большинству отраслевых оценок, Nvidia занимает более 90% рынка чипов ИИ для центров обработки данных. Недавно акции AMD упали на 4%, а акции Nvidia выросли примерно на 1%.

Самое большое препятствие для AMD в «захвате» доли рынка — то, что чипы конкурента используют свой собственный язык программирования CUDA, который стал стандартом среди разработчиков ИИ. Это, по сути, запирает разработчиков в экосистеме Nvidia. AMD заявила, что совершенствует свое конкурирующее программное обеспечение ROCm, чтобы разработчики ИИ могли легко перевести больше своих моделей ИИ на ее чипы, которые она называет ускорителями.

AMD считает, что ее ускорители ИИ более конкурентоспособны в тех случаях, когда модели ИИ создают контент или делают прогнозы, а не обрабатывают терабайты данных для улучшения. По словам AMD, она использует в своем чипе более совершенную память, которая позволяет обслуживать модель ИИ Meta’s Llama* (принадлежит Meta*) быстрее, чем некоторые чипы Nvidia.

«Платформа MI325 обеспечивает на 40% более высокую производительность вычислений по сравнению с H200 на Llama 3.1», — говорит Су о модели ИИ на больших языках от Meta*. В то время как ускорители ИИ и графические процессоры стали объектом наиболее пристального внимания в полупроводниковой индустрии, основной бизнес AMD — это центральные процессоры, или CPU, которые лежат в основе почти всех серверов в мире.

Продажи AMD для центров обработки данных во втором квартале выросли более чем в два раза за последний год и составили $2,8 млрд, при этом на чипы искусственного интеллекта пришлось всего около $1 млрд, сообщила компания в июле. По их данным, AMD занимает около 34% от общего объема средств, потраченных на процессоры для центров обработки данных. Это все равно меньше, чем у Intel, которая остается хозяином рынка со своей линейкой чипов Xeon.

AMD стремится изменить эту ситуацию с помощью EPYC 5th Gen — новой, недавно анонсированной линейки процессоров. Эти чипы представлены в различных конфигурациях — от недорогих и маломощных 8-ядерных чипов стоимостью $527 до 192-ядерных 500-ваттных процессоров для суперкомпьютеров по $14 813 за чип.

По словам AMD, новые CPU особенно хороши для обработки данных в рабочих нагрузках искусственного интеллекта. Почти все GPU требуют наличия CPU в той же системе для загрузки компьютера. «Сегодня для ИИ важны возможности центрального процессора и это проявляется в аналитике данных и многих других приложениях подобного рода», — говорит Су.

Ранее AMD сообщала, что планирует приобрести производителя серверов ZT Systems за $4,9 млрд. Компания стремится расширить свой портфель чипов и оборудования для искусственного интеллекта и составить конкуренцию Nvidia. AMD планирует оплатить 75% приобретения ZT Systems наличными, а оставшуюся часть — акциями. По состоянию на второй квартал компания располагала $5,34 млрд наличных средств и краткосрочных инвестиций.