Технологическая индустрия переживает период значительной турбулентности. Гиганты отрасли, включая Microsoft и Intel, инициировали масштабные преобразования, сея беспокойство среди своих сотрудников. В основе этих перемен лежит глубокая корпоративная реструктуризация, направленная на оптимизацию расходов и адаптацию к новым реалиям — таможенным пошлинам и экономической политике президента США Дональда Трампа. Общая атмосфера паранойи нарастает, поскольку даже ключевые специалисты больше не чувствуют себя в безопасности.

В коридорах Microsoft настроения тревожные. Сотрудники делятся новостями о грядущих увольнениях через личные сообщения, поскольку официальная коммуникация со стороны руководства минимальна. Увольнения происходят безлично, через массовые конференц-звонки и электронные уведомления, что только усиливает страх. Многие из тех, кто пережил предыдущие волны сокращений, теперь опасаются за свое будущее. «Последние шесть месяцев я живу в постоянном напряжении», — делится один из специалистов по данным.

До недавнего времени в технологическом секторе считалось, что инженеры-программисты и разработчики программного обеспечения защищены от увольнений благодаря своим ценным навыкам. Однако нынешняя волна сокращений разрушила эту уверенность. Экономисты отмечают, что стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) нарушает исторический баланс на рынке труда в технологической сфере. Происходит фундаментальный сдвиг, при котором даже самые востребованные технические роли становятся уязвимыми.

Microsoft подтвердила, что последние сокращения не были связаны с производительностью сотрудников, а являлись частью стратегии по оптимизации и упрощению управленческой структуры. Только в Вашингтоне с середины мая было уволено почти 2,3 тыс человек. Сильнее всего пострадали инженеры-программисты и менеджеры по продуктам — специалисты, отвечающие за создание и запуск продуктов компании. В мае работы лишились более 800 инженеров из Вашингтона, а в начале июня к ним добавилось еще более 60. Кроме того, сообщается о грядущих увольнениях в игровом подразделении, несмотря на рост выручки после приобретения Activision Blizzard. Этот рост был обеспечен контентом и сервисами, в то время как доходы от продаж консолей Xbox снижаются уже несколько кварталов.

Параллельно Intel предпринимает еще более радикальные шаги в рамках стратегии нового генерального директора Лип-Бу Тана. Компания объявила о закрытии своего подразделения по производству автомобильных чипов, базировавшегося в Мюнхене, Германия. Этот отдел занимался разработкой программно-определяемых автомобильных платформ. Ожидается, что большая часть его персонала будет уволена. Этот шаг был сделан после того, как Intel отчиталась об убытках в размере $1,6 млрд, несмотря на прибыльность других сегментов бизнеса.

Масштаб сокращений в Intel огромен. Согласно уведомлению по закону WARN, 107 сотрудников в штаб-квартире в Санта-Кларе, Калифорния, будут уволены с 15 июля. Это лишь часть глобальной волны, которая может затронуть до 20% мирового штата компании. Увольнения коснутся критически важных для разработки чипов должностей, включая инженеров по физическому проектированию, разработчиков логики и архитекторов облачного программного обеспечения. Ликвидируются также старшие позиции, затрагивая ключевые направления по разработке центральных (CPU) и графических (GPU) процессоров.

В рамках агрессивной реорганизации Intel также передает часть своих маркетинговых функций на аутсорсинг компании Accenture. Предполагается, что консалтинговая фирма будет использовать решения на базе ИИ для взаимодействия с клиентами. Текущие увольнения следуют за сокращением 15 тыс. рабочих мест, о котором компания объявила в 2024 году, и предвещают самое значительное изменение численности персонала в новейшей истории Intel.

Эти события в Intel и Microsoft являются частью более широкой тенденции в технологической отрасли. По данным Layoffs.fyi, только в 2025 году работы лишились более 62 тыс специалистов. Другие крупные игроки, такие как Microsoft, Google, Amazon и Meta, также проводят значительные сокращения, перестраивая свои бизнес-модели для будущего. Происходящее свидетельствует о фундаментальной перекалибровке всего сектора высоких технологий под влиянием как текущей экономической ситуации в мире, так и обусловленной внедрением ИИ в бизнес-процессы.