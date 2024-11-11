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Аналитики назвали самые популярные среди «зумеров» приложения, в топе — Shein

Поколение Z, ориентированное на мобильные устройства, во многом определяет популярность приложений. Его представители составляют около 40% всех пользователей в мире. Аналитики компании Appfigures рассказали о предпочтениях молодежи и составили рейтинг 50 самых скачиваемых приложений, сообщает TechCrunch.

Компания поделилась общим количеством загрузок пользователей возрасте от 18 до 24 лет, проживающих в США. Это дает представление о предпочтениях старшей части поколения Z.

Согласно данным, полученным от пользователей iOS и Android в США, самым скачиваемым приложением с января по октябрь было Temu — популярный онлайн-маркетплейс, предлагающий широкий ассортимент товаров с большими скидками.

Молодые люди скачали это приложение 41,9 млн раз, что говорит о привлекательности огромного выбора доступных товаров. Temu делает ставку на стратегии геймификации для мотивации покупателей, такие как купоны, бонусы и подарки.

На его конкурента, компанию Shein, пришлось всего 14,6 млн новых загрузок. Эта цифра свидетельствует не о снижении интереса к приложению, а, скорее о том, что данная демографическая группа, возможно, уже установила его на свои устройства.

На втором месте после Temu находится TikTok с 33,2 млн скачиваний. Приложение для просмотра коротких видеороликов популярно среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Поколение Z также предпочитает использовать его в качестве поисковой системы, вместо Google.

Другая видеоплатформа, YouTube, по-прежнему популярна среди молодежи. За 10 месяцев мобильное приложение скачали 14 млн раз. Хотя это число не так велико, как у TikTok, оно все же свидетельствует о значительной вовлеченности этой демографической группы.

Согласно данным Appfigures, одним из лидеров стало приложение ShortMax, в котором представлено около тысячи короткометражных фильмов различных жанров. Анализ показал, что в 2024 году молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет установили его более 10 млн раз.

Среди зумеров также пользуются популярностью приложения компании Meta* (запрещена и признана экстремистской на территории РФ). Возглавляет список Threads с 32,3 млн установок, за ним следуют WhatsApp с 28,4 млн, Instagram* с 26,2 млн, Facebook* с 20,5 млн и Messenger* с 17,6 млн. новых пользователей.

Поскольку Threads* был запущен самым последним, поэтому вполне логично, что у него большее количество новых загрузок. А интерес к Facebook*, вероятно, возродился после редизайна, направленного на привлечение молодого поколения.

Приложение поисковой системы Google было установлено 17,6 млн раз, в то время как другие продукты компании, Chrome и Meet, скачали 10,1 млн раз и 9,6 млн раз соответственно. Google Drive получил 7,2 млн новых пользователей, а Google Photos — 6,7 млн.

ChatGPT от OpenAI по-прежнему пользуется популярностью, набрав 24,6 млн загрузок. Поскольку многие представители поколения Z учатся или находятся на ранних этапах своей карьеры, ChatGPT стал популярным ресурсом для образовательных целей и профориентации. Опрос, проведенный Best Colleges, показал, что им или аналогичными инструментами ИИ пользуются 43% студентов.

Еще одним ресурсом на основе искусственного интеллекта стало приложение-компаньон Gauth, которое разработано компанией ByteDance, владеющей TikTok. Число его скачиваний достигло 8,3 млн. Несмотря на то, что Gauth существует с 2021 года, всплеск популярности произошел только в начале этого года. В апреле оно стало вторым по популярности образовательным приложением по количеству загрузок для iOS-устройств в США.

Для поколения Z приложения для обмена фотографиями и социальные сети являются неотъемлемой частью их повседневной жизни. Платформа CapCut для редактирования видео, известно своим набором эффектов и фильтров, позволяющих легко загружать отредактированный контент в TikTok и на другие платформы. Согласно данным, оно получило 21,7 млн новых загрузок.

Еще одно приложение от ByteDance, Lemon8, также завоевало популярность среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Его скачали 7,7 млн раз. Хотя оно подражает Instagram* и медленно развивается в США, ему все же удалось добиться успеха среди своей целевой аудитории. В список также вошли Snapchat с 19,1 млн установок, Telegram с 13,1 млн, Pinterest с 8,2 млн, Reddit с 8 млн и X с 7,5 млн новых пользователей.

Анализ Appfigures показал, что Netflix оказался лучшим стриминговым сервисом, привлекающим больше всего пользователей поколения Z. В этом году его установили 15,6 млн раз. Не отстают от него Prime Video и Disney+ — 12,8 млн и 11,6 млн загрузок соответственно. Max, Peacock и Tubi скачали около 7 млн раз. Самым популярным музыкальным стримингом стала платформа Spotify. Приложение привлекло 10,4 млн новых пользователей.

Appfigures также проанализировала данные о загрузках платежных приложений, чтобы определить, какие платформы для совершения покупок, разделения счетов и отправки чаевых наиболее популярны среди молодежи. Самый высокий рост загрузок продемонстрировал PayPal — 13,9 млн скачиваний. За ним следует Venmo с 7,8 млн, и Cash App, который зарегистрировал 6,9 млн загрузок.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен начать расследование в отношении компании Temu на предмет возможного нарушения правил, касаемо продаж нелегальной продукции. После официального расследования Temu имеет право предложить контрмеры, чтобы избежать потенциальных штрафов.

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