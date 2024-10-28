Anthropic, стартап в сфере искусственного интеллекта, поддерживаемый Amazon и основанный бывшими руководителями исследований OpenAI, объявил о достижении важной вехи для компании в развитии искусственного интеллекта: ИИ-агенты могут использовать компьютер для выполнения сложных задач так же, как это сделал бы человек, сообщает CNBC.

Anthropic — компания, стоящая за Claude, одним из чат-ботов, которые, как и ChatGPT и Gemini, стали очень популярны. Такие стартапы, как Anthropic, наряду с другими технологическими гигантами участвуют в гонке в области генеративного ИИ, чтобы не отстать от рынка, который, по прогнозам, в течение десятилетия принесет доход в $1 трлн.

Новая функция Computer Use от Anthropic, которая является частью двух новейших моделей ИИ, позволяет технологиям интерпретировать то, что находится на экране компьютера, нажимать кнопки, вводить текст, перемещаться по веб-сайтам и выполнять задачи с помощью любого программного обеспечения и просмотра веб-страниц в режиме реального времени.

Джаред Каплан, главный научный сотрудник Anthropic, рассказал в интервью, что данный инструмент может использовать компьютеры практически так же, как это делает человек, и выполнять задачи из десятков или даже сотен шагов.

Компания выпустила функцию в публичной бета-версии для разработчиков. Как сообщает Anthropic, ранний доступ к инструменту получила Amazon. Среди первых клиентов и бета-тестеров также были Asana, Canva и Notion.

По словам Каплана, компания работала над инструментом с начала этого года и надеется открыть использование для потребителей и корпоративных клиентов в течение следующих нескольких месяцев или в начале следующего года.

Anthropic заявила, что будущие потребительские приложения будут включать:

бронирование рейсов;

запись на прием;

заполнение форм;

проведение онлайн-исследований;

подачу отчетов о расходах.

Как заявил Каплан, компания хочет, чтобы Claude мог реально помогать людям в самых разных видах работы. После популярности ChatGPT от OpenAI отрасль быстро перешла от текстовых ответов к сгенерированным ИИ фотографиям, видео и голосу. Теперь стартапы и крупные технологические компании делают ставку на ИИ-агентов.

В отличии от чат-ботов и генераторов изображений, агенты созданы для производительности и выполнения многоэтапных, сложных задач от имени пользователя. И хотя этот термин не имеет четкого определения в технологическом секторе, ИИ-агенты рассматриваются как следующий шаг за чат-ботами, поскольку, как правило, предназначены для определенных бизнес-функций и могут быть настроены на больших моделях ИИ.

Грейс Исфорд, партнер венчурной компании Lux Capital, рассказала, что наблюдается «резкий рост» интереса среди технологических инвесторов к стартапам, ориентированным на создание ИИ-агентов. По ее словам, они в общей сложности привлекли сотни миллионов долларов и увидели рост своих оценок по мере расширения рынка генеративного ИИ.

Anthropic стал одним из самых популярных стартапов в области ИИ с тех пор, как в марте 2023 года он выпустил первую версию Claude, продукта, который напрямую конкурирует с ChatGPT от OpenAI как на корпоративном, так и на потребительском рынках. Среди спонсоров находятся Google, Salesforce и Amazon. С января он представил приложения для iOS и Android, план Team для предприятий и международную экспансию в Европу.

«Мы движемся к миру, в котором эти модели будут вести себя скорее как виртуальные соавторы, чем как виртуальные помощники», — заявил Скотт Уайт, менеджер по продукту в Anthropic.

Сделанные недавно заявления Anthropic являются последним шагом в ее долгосрочной стратегии по созданию виртуальных соавторов, или агентов. В прошлом месяце Anthropic выпустила Claude Enterprise, свой самый большой новый продукт с момента дебюта чат-бота, разработанный для компаний, желающих интегрировать ИИ Anthropic. По данным компании, бета-тестеры и ранние клиенты корпоративного продукта включали GitLab, Midjourney и Menlo Ventures.

Claude Enterprise позволяет клиентам загружать соответствующие документы с гораздо большим контекстным окном, чем раньше, — эквивалент 100 30-минутных разговоров по продажам, 100 тыс. строк кода или 15 полных финансовых отчетов, согласно Anthropic.

По словам Уайта, план позволяет «лентам активности» для суперпользователей в компании показывать новичкам в области ИИ, как другие используют эту технологию. Запуск Claude Enterprise последовал за дебютом более мощного Claude 3.5 Sonnet и запуском плана Team для малого бизнеса .

В июне компания Anthropic также анонсировала «Артефакты», которые, по ее словам, позволяют пользователю попросить Claude сгенерировать текстовый документ или код, а затем открыть результат в специальном окне.

«Артефакты», или рабочие пространства, где пользователи могут видеть, редактировать и дополнять творения Claude в режиме реального времени, позволят корпоративным клиентам Anthropic:

создавать маркетинговые календари;

вводить данные о продажах;

составлять информационные панели или прогнозы;

разрабатывать код для функций;

создавать юридические документы;

обобщать сложные контракты;

автоматизировать юридические задачи и многое другое.

Вскоре после дебюта Team от Anthropic Майк Кригер, соучредитель и бывший главный технический директор Instagram* (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ), присоединился к компании в качестве главного директора по продукту.

Согласно пресс-релизу, при Кригере платформа выросла до 1 млрд пользователей, а ее инженерная команда увеличилась более чем до 450 человек. Бывший руководитель по безопасности OpenAI Ян Лейке присоединился к компании в том же месяце.

Ранее сообщалось, что обновленная версия Alexa от Amazon, которую планируется выпустить в октябре, будет работать преимущественно на основе моделей искусственного интеллекта Claude от Anthropic, а не на основе собственного ИИ. Amazon планирует ввести подписку на новую версию Alexa в размере от $5 до $10 в месяц, поскольку при помощи мощного генеративного ИИ она будет отвечать на сложные запросы. «Классический» голосовой помощник по-прежнему будет предоставляться бесплатно.