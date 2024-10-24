Стартап Anthropic выпустил обновленную версию модели искусственного интеллекта с функцией автономного выполнения некоторых компьютерных задач, сообщает Reuters. Новая функция предназначена для разработчиков программного обеспечения и представляет собой переход к агентам искусственного интеллекта, программам, которые не требуют большого вмешательства человека для выполнения многоэтапных действий.

«Новая функция „использования компьютера“ может сообщать ИИ, куда двигать мышью, куда нажимать и что печатать, чтобы выполнять довольно сложные задачи», — рассказал в интервью главный научный сотрудник Anthropic Джаред Каплан. Также компания продемонстрировала варианты использования этой функции, один из которых включал в себя кодирование базового веб-сайта, а другой вариант — использование различных программ, включая Google Search и Apple Maps, для планирования прогулок.

Anthropic предлагает разработчикам программного обеспечения три версии Claude из своего семейства моделей искусственного интеллекта. На этой неделе обновления коснулись Sonnet, модели среднего уровня, и Haiku, самой дешевой. По словам Каплана, новая версия Haiku 3.5 может генерировать компьютерный код способом, почти сопоставимым с версией Sonnet, выпущенной в июне. Компания также планирует обновить Opus, самую мощную модель, к концу года.

По словам Anthropic, функция использования компьютера в настоящее время ограничена новой версией Claude 3.5 Sonnet и включает меры безопасности, предотвращающие ее применение в отношении спама, мошенничества и злоупотреблений, связанных с выборами. Каплан сказал, что ИИ все еще совершает ошибки.

Майк Кригер, соучредитель Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ), присоединившийся к Anthropic этой весной в качестве директора по продуктам, заявил, что компания хочет получить обратную связь от бизнес-клиентов, чтобы понять, на чем сосредоточить разработку функции. Тем временем команда Anthropic изучает, как сделать эту возможность доступной для потребителей, чего, по словам Кригера, хочет он лично.

Ранее Google анонсировала новые модели Chromebook совместно с Samsung и Lenovo. В частности, в модели Galaxy Chromebook Plus от Samsung компания также представила новую многофункциональную клавишу быстрой вставки. Компания не хочет оставлять без внимания и пользователей Chromebook, она добавила новые функции с поддержкой ИИ для существующих устройств.