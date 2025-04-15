Марк Цукерберг, глава Meta*, выступил в суде по делу, в котором компания обвинялась в том, что потратила миллиарды на покупку Instagram* и WhatsApp, чтобы избавиться от конкурентов Facebook*. Федеральная торговая комиссия (FTC) США требует от компании изменить свою структуру или продать эти платформы, что поставит под угрозу значительную часть доходов компании от рекламы в Instagram*.

Цукерберг опроверг обвинения, подчеркнув, что общение с друзьями – один из нескольких приоритетов приложений, а решение Facebook* в 2018 году акцентировать внимание на контенте от друзей не учитывало, что пользователи чаще делятся материалом в личных сообщениях, а не публикуют в лентах.

FTC указала на электронные письма, в которых Марк Цукерберг рассуждал о приобретении Instagram* для устранения потенциальной конкуренции для Facebook* и выразил опасения, что WhatsApp может развиться в полноценную социальную сеть.

В компании Meta* утверждают, что покупка Instagram* в 2012 году и WhatsApp в 2014 году была выгодна для пользователей, и что прежние мнения Цукерберга больше не актуальны на фоне конкурентной борьбы с TikTok, YouTube и мессенджерами от Apple.

Meta* обвиняется в монополии на платформы для обмена контентом. При этом среди основных конкурентов в США называют Snapchat и MeWe — небольшое приложение, ориентированное на конфиденциальность.

FTC утверждает, что платформы для обмена контентом, как X, TikTok, YouTube и Reddit, не являются взаимозаменяемыми. Судебное разбирательство может длиться до июля, и комиссии предстоит доказать, что продажа Instagram* или WhatsApp Meta* поможет восстановить конкуренцию.

Продажа Instagram* может серьезно отразиться на финансах компании, так как она принесла более $37,1 млрд от рекламы в 2024 году, что составляет больше половины всех рекламных доходов Meta* в США. WhatsApp, хоть и не приносит значительной прибыли, остается самым популярным приложением по количеству ежедневных пользователей.

Ранее компанию Meta* уличили в манипуляциях с результатами тестов своих новых ИИ-моделей. В своем анонсе компания представила результаты тестов своих алгоритмов на бенчмарках, которые показали превосходство новых нейросетей с открытым исходным кодом над «закрытыми» конкурентами — Google, OpenAI и Anthropic.

* признана экстремистской и запрещена в РФ они надеятся