Европейская комиссия оштрафовала Apple на €500 млн и Meta* на €200 млн за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), сообщает пресс-служба регулятора. Это первые санкции по новому регламенту, но они оказались ниже максимально допустимых штрафов, которые могли составить миллиарды евро, отмечает The New York Times (NYT).

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Закон о цифровых рынках был принят в ЕС в 2022 году для защиты конкуренции в технологическом секторе экономики. Он требует, чтобы крупные технологические компании, выступающие цифровыми «привратниками» (gatekeepers), не злоупотребляли своим положением цифровых монополистов.

Еврокомиссия посчитала, что Apple ограничивала разработчиков приложений в App Store в информировании клиентов о скидках и предложениях, препятствуя доступу потребителей к более дешевым альтернативам.

Meta*, в свою очередь, по мнению регулятора, нарушила закон, внедрив модель «плати или соглашайся», вынуждая пользователей либо разрешать использование их данных для таргетированной рекламы, либо платить за версии своих приложений без рекламы.

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Компания заявила, что, вероятно, обжалует решение, назвав его атакой на американские компании, сравнимой с введением налога на их услуги.

«Европейская комиссия вынуждает нас изменить бизнес-модель, что фактически вводит многомиллиардный тариф и требует предоставления услуг худшего качества», — сказал глава по глобальным вопросам Meta Джоэл Каплан.

Компаниям дан срок 60 дней на устранение нарушений, иначе им грозят дополнительные штрафы.

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NYT отмечает, что санкции отражают консенсус США и ЕС в борьбе с доминированием технологических гигантов, несмотря на торговые разногласия. В США Google проиграла два антимонопольных дела, Meta* проходит судебное разбирательство, а Amazon и Apple сталкиваются с исками.

Однако администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать действия ЕС как давление на американские компании. В феврале 2025 года Белый дом заявил о возможных ответных мерах, если ЕС продолжит притеснять американский бизнес через DMA или Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий контент и дезинформацию.

Другие техкомпании, включая Google (за практики в Google Play и поисковик) и X Илона Маска (за нарушения DSA), также находятся под следствием в ЕС, что может привести к новым штрафам.

«Все компании, работающие в Европейском союзе, должны соблюдать наши законы», — заявила вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера.

* признана в России экстремистской и запрещена