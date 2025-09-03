Ведущий исследователь Apple в области искусственного интеллекта (ИИ) для роботов Цзянь Чжан перешел в Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Bloomberg. По словам источников агентства, за последнюю неделю из компании, создавшей iPhone, ушли еще три специалиста по большим языковым моделям. Эти уходы происходят на фоне общего оттока специалистов из подразделения, создавшего платформу Apple Intelligence.

Unsplash

Цзянь Чжан возглавлял небольшую группу сотрудников, фокусирующуюся на технологиях автоматизации и роли ИИ в таких продуктах. Робототехника считается ключевым элементом будущих продуктов Apple, включая настольное устройство с подвижным экраном и роботизированную руку для использования в розничных магазинах и на производстве.

Кроме того, в последние недели команда Apple Foundation Models в общей сложности потеряла около 10 сотрудников, включая руководителя. В числе последних ушли Джон Пиблз и Нан Ду (в OpenAI) и Чжао Мэн (в Anthropic). Ранее глава этой команды Руомин Панг ушел в Meta. Многие коллеги, привлеченные значительными повышениями зарплат, последовали его примеру.

Однако Meta тоже столкнулась с трудностями. Всего через два месяца после ее анонса как минимум трое ведущих исследователей в области искусственного интеллекта покинули компанию. Этот отток кадров поставил под сомнение амбиции Марка Цукерберга в гонке за создание самого мощного ИИ.