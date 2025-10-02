Apple приостановила разработку обновленной версии гарнитуры Vision Pro, чтобы сосредоточиться на создании умных очков для конкуренции с Meta (признана в России экстремистской и запрещена), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. На прошлой неделе компания объявила внутри организации о переводе сотрудников с проекта более дешевой и легкой гарнитуры на ускоренную разработку очков. Изначально новая модель с кодовым названием N100 планировалась к релизу в 2027 году.

Гарнитура Vision Pro. Bloomberg

Производитель iPhone работает минимум над двумя вариантами умных очков. Первая модель под кодовым именем N50 будет работать в паре с iPhone и не получит собственного дисплея. Презентация может состояться уже в следующем году, а выпуск запланирован на 2027-й, сообщили источники агентства. Второй вариант предусматривает встроенный дисплей — такое решение стало бы ответом на недавно вышедшие Meta Ray-Ban Display. Релиз планировался на 2028-й, но теперь компания намерена ускорить разработку.

Очки будут оснащены динамиками для воспроизведения музыки, камерами для записи контента и функциями голосового управления через подключенный смартфон.

Устройства получат новый специализированный чип и выйдут в нескольких стилевых вариантах. Apple изучает возможность добавления функций мониторинга здоровья. Американская компания также делает ставку на искусственный интеллект и рассчитывает, что обновленная Siri, выпуск которой запланирован уже на март, поможет создать новую линейку устройств, включая очки.

Bloomberg отмечает, что Meta существенно опережает Apple на рынке умных очков. Первая модель Ray-Ban Stories появилась в 2021 году, а обновленная версия Ray-Ban Meta, вышедшая в 2023-м, стала неожиданным хитом продаж. В сентябре Meta обновила линейку очков без дисплея, добавив улучшенные камеры, увеличенное время автономной работы и дизайны для спортсменов. Компания также работает над моделью 2027 года с двумя экранами для отображения информации в обеих линзах.

Смена приоритетов стала очередным изменением в стратегии Apple после неудачного старта Vision Pro, пишет агентство. Гарнитура за $3,5 тыс., объединяющая виртуальную и дополненную реальность, оказалась слишком тяжелой и дорогой для массового рынка. Руководство компании в частных беседах признало недостатки продукта, назвав его излишне сложным технологически.

Глава корпорации Тим Кук еще в 2016 году, когда начиналась разработка Vision Pro, публично заявлял, что мало кто сочтет приемлемым находиться в закрытом устройстве, поскольку люди по своей природе социальны. Однако технологии для создания очков тогда еще не были готовы, Vision Pro стала компромиссом.