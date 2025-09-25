Компания Apple обратилась к антимонопольным органам Евросоюза с просьбой отменить регламент о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), аргументируя это рисками для приватности пользователей и торможением инноваций.

Unsplash

Apple подчеркивает, что соблюдает правила, введенные ЕС для защиты потребителей и предотвращения злоупотреблений доминирующим положением ИТ-гигантов в различных сферах — от мобильных приложений до поисковых систем.

Однако компания просит регуляторов пересмотреть влияние DMA на пользователей и бизнес в регионе, предлагая отменить или ослабить нормы. В частности, Apple выделяет опасности, связанные с обязательным размещением внешних платежных сервисов и разрешением загружать приложения из сторонних источников, что может привести к заражению вредоносным ПО или мошенничеству. Кроме того, правила о предоставлении данных другим компаниям угрожают конфиденциальной информации.

«Стало ясно, что DMA ухудшает качество обслуживания пользователей Apple в ЕС. Он подвергает их новым рискам и нарушает простоту и бесперебойность взаимодействия их продуктов Apple», — отметила американская компания в своем обращении.

По мнению ее руководства, DMA также не идет на пользу европейским рынкам. Вместо того чтобы конкурировать за счет инноваций, компании используют закон в своих интересах — чтобы собирать больше данных о гражданах ЕС или получать технологии Apple бесплатно.

В апреле 2025 года Европейская комиссия оштрафовала Apple на €500 млн за нарушение правил, касающихся направления пользователей к покупкам вне App Store. Компания обжаловала решение. Аналогичные решения были приняты против Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и других ИТ-гигантов.

Apple уже пошла на некоторые уступки. Так, компания ввела два уровня комиссий в App Store в ЕС и разрешила распространять ссылки на оплату вне своего магазина приложений на любой площадке, а также ограничила функцию перевода в реальном времени в AirPods для европейских пользователей.