Американская корпорация Apple проиграла суд, в ходе которого пыталась оспорить решение германского антимонопольного ведомства о признании ее в 2023 году «компанией, имеющей первостепенное значение для конкуренции на международных рынках». Постановление федерального суда положило конец многолетним дебатам вокруг ее статуса. Это открывает возможности для усиления контроля со стороны властей Германии по отношению к производителю iPhone.

Таким образом, теперь Apple, наряду с Google и Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), попадает в число технологических гигантов Германии, в отношении которых могут быть приняты меры по ограничению их доминирующего положения.

В компании заявили, что не согласны с решением суда и сталкивается с жесткой конкуренцией на немецком рынке. «Оно (решение — «Инк.») пренебрегает ценностью бизнес-модели, которая ставит во главу угла конфиденциальность и безопасность пользователей», — сказал представитель Apple.

Уже в январе стало известно, что решение будет принято в пользу регулятора. Суд также отказался консультироваться по этому делу с Европейским судом в Люксембурге, как того требовала юридическая команда Apple.

App Store компании Apple оказался под особым вниманием в Европе, где регулирующие органы выразили обеспокоенность по поводу большого количества данных, которые он собирает о поведении пользователей.

Президент антимонопольного ведомства Германии Андреас Мундт приветствовал решение суда в своем заявлении. «Это означает, что высшая судебная инстанция подтвердила, что Apple подлежит более строгому контролю, — сказал он. — Мы работаем и над другими делами против крупных интернет-компаний».