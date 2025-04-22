Компании Meta*, TikTok и Snap поставили под сомнение целесообразность планирующегося в Австралии запрета использования социальных сетей лицами младше 16 лет. Это произошло после того, как выяснилось, что министр связи Мишель Роуленд дала личное обещание руководителю YouTube исключить платформу из списка запрещенных до начала консультаций по этому вопросу.

Правительство страны называет своей главной задачей защиту молодых людей от пагубного воздействия социальных сетей и онлайн-контента. Там считают, что такие сервисы, как Instagram* компании Meta*, оказывают негативное влияние на психическое здоровье, а короткие видеоролики TikTok вызывают привыкание.

Платформы, о которых идет речь, не только выступили против запрета, но и задались вопросом, почему YouTube компании Alphabet будет рассматриваться иначе.

TikTok призвала Роуленд объяснить, почему она обещала YouTube «бесплатный доступ даже до начала каких-либо консультаций, в том числе с экспертами». Ее письмо «вызывает серьезные вопросы о честности плана правительства», заявили в компании, принадлежащей ByteDance.

В конце ноября стало ясно, что YouTube будет исключен из списка социальных сетей, подпадающих под ограничения. Но личное общение Роуленда с генеральным директором Моханом вызвало новое раздражение среди конкурентов YouTube из-за того, что самая популярная онлайн-платформа каким-то образом избежала новых жестких ограничений.

«Мы разочарованы процессом, который был отмечен отсутствием прозрачности и открытого обсуждения, — заявил во вторник представитель Meta*. — Исключение YouTube просто не имеет смысла».

Владелец Snapchat призвал Роуленд изменить свою позицию относительно YouTube. Представитель Snap сказал, что «данные генеральному директору YouTube однозначные заверения в том, что на компанию не будут распространяться новые требования, вызывают серьезные вопросы о справедливости этого процесса».

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* организация признана экстремистской и запрещена в РФ