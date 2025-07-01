Иностранные компании из Азии, Африки и Ближнего Востока подали около 3 тыс. заявок на регистрацию бизнеса в России в первом полугодии 2025 года. Это следует из совместного исследования Kokoc Group и GLOBAL TAX ASSISTANT. Показатель в два раза превышает результат 2024 года (1650 заявок). Подробности — в распоряжении «Инка».

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Наибольшую активность проявили компании из Индии (свыше 1 тыс. заявок), Китая (более 800 заявок) и Турции (150 заявок). Также интерес показали Нигерия и Кения (400 заявок), Иран и страны Персидского залива (по 50 заявок):

Индийские компании ориентируются на высокотехнологичные сектора: фармацевтику, информационные технологии и энергетику.

Китайские бренды сосредоточились на энергетике, потребительских товарах, ИТ и телекоммуникациях.

Турецкие фирмы активны в строительстве, производстве бытовой техники и пищевой продукции.

Африканские компании, особенно из Нигерии и Кении, интересуются логистикой, сельским хозяйством и технологическими решениями.

Бизнес из стран Персидского залива инвестирует в финансовый сектор и ИТ.

«Сдвиг географии нового иностранного интереса очевиден: речь идет не о возвращении прежних брендов, а о приходе принципиально новых игроков, которые рассматривают Россию как рынок с высоким потенциалом внутреннего спроса и возможностью для быстрой экспансии», — отметил директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов.

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Аналитики связывают интерес к российскому рынку с макроэкономической стабильностью: с 2023 года ВВП и реальные доходы населения растут выше прогнозов, а безработица остается на историческом минимуме. Индекс потребительской уверенности, упавший в 2022 году, стабилизировался, что делает рынок привлекательным для брендов, работающих в сегменте массового спроса.

Однако высокая ключевая ставка Центробанка снижает потребительскую активность в сегментах, зависящих от кредитов, а рост вкладов населения на 26% в 2024 году указывает на переход к накоплениям.

Иностранные компании сталкиваются с барьерами: до 70% имеют проблемы на этапе регистрации из-за ошибок в документах, юридических ограничений, отсутствия апостилей и сложностей с легализацией иностранных кадров. В России крайне важно соблюдение формальных процедур, подчеркнул учредитель GLOBAL TAX ASSISTANT Смбат Алиханян. Лишь 1% новых юрлиц в стране создаются с иностранным участием, что требует адаптации, включая привлечение местных управляющих и внедрение электронного документооборота.

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Маркетинговая локализация также усложняет выход на рынок. Онлайн-торговля сосредоточена на Ozon и Wildberries (58% e-commerce-продаж в 2024 году), а доступ к международным рекламным платформам ограничен: Meta признана экстремистской в России и запрещена, реклама в Instagram и Facebook будет запрещена с 1 сентября 2025 года. YouTube замедляется, а часть блогеров недоступна из-за статуса иноагентов. Брендам приходится работать через VK, Яндекс, Rutube и Telegram с обязательной маркировкой рекламы. Медиаинфляция увеличивает стоимость размещения на 35–40%, а средняя стоимость привлечения клиента выросла на 38%.