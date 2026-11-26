Банк России выявил пять схем, с помощью которых микрофинансовые организации (МФО) обходят ограничения на выдачу займов. В частности, компании открывают клиентам кредитные линии сроком более 1000 лет, меняют ставки в течение срока кредитования и выдают потребительские займы под видом финансирования бизнеса. Об этом 25 ноября на Национальной конференции по микрофинансированию рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Ограничения пока не снижают долговую нагрузку клиентов. На 30 сентября 2026 года у 33% заемщиков было два и более займа с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 100% годовых — столько же, сколько двумя годами ранее. На эту группу приходится 47% задолженности МФО. При этом 66% выдач получают клиенты, уже имеющие несколько займов. По словам Кочеткова, микрофинансовые компании все чаще поддерживают долговые цепочки вместо того, чтобы предоставлять временную финансовую помощь. На конец июня портфель микрозаймов составлял 808 млрд руб.

Самая распространенная схема — кредитные линии, позволяющие получать деньги частями в пределах установленного лимита. На них пришлось 69% выдач МФО в III квартале 2026 года. У 75% открытых лимитов ПСК превышала 200% годовых. За год число компаний с такими продуктами выросло с 14 до 72. Средний лимит составлял 53 тыс. руб. на шесть лет, средний транш — 14 тыс. руб. Некоторые договоры заключаются на срок более тысячи лет.

В СРО «МиР» рост популярности кредитных линий связывают с новыми требованиями к отрасли — обязательной биометрией, ограничением числа займов и отменой самодекларирования доходов. Компании также стремятся удержать клиентов: договор, оформленный заранее, позволит выдавать транши и после I квартала 2027 года, отмечает младший директор «Эксперт РА» Вадим Крапп. При расчете долговой нагрузки учитывается весь лимит, а не фактически полученная сумма. По мнению эксперта, кредитные линии мало отличаются от обычных дорогих микрозаймов, поэтому ЦБ может отдельно ограничить ставки по ним.

Вторая схема — займы с плавающей ставкой: первые 100 дней ПСК составляет 292% годовых, затем снижается до 20%. За счет этого итоговая стоимость оказывается ниже установленного предела. В первом полугодии 2026 года на такие продукты пришлось 8% выдач МФО. Во II квартале их объем вырос в четыре раза — примерно до 56 млрд руб. против 14 млрд руб. в январе — марте, подсчитали «Ведомости» по данным ЦБ. Еще один способ обхода — увеличение суммы действующего займа с продлением срока возврата по дополнительному соглашению. Ежемесячный платеж при этом не меняется, поэтому долговую нагрузку не пересчитывают.

ЦБ также выявил 127 компаний, которые выдают потребительские займы под видом финансирования самозанятых и индивидуальных предпринимателей. На такие операции пришлось 4% выдач, а ставки могут превышать установленный предел в 292% годовых. Во II квартале самозанятые получили от МФО 15 млрд руб. — в шесть раз больше, чем за весь 2025 год. Средний заем сократился в 13 раз, до 19 000 руб.

В СРО «МиР» осуждают эту практику, но предупреждают, что борьба с ней не должна вытеснить компании в нелегальный сектор. Еще одна схема — перевод заемщиков в кредитные потребительские кооперативы. По данным ЦБ, туда перенесли более 19 млрд рублей без проверки самозапрета, расчета долговой нагрузки и соблюдения лимитов. На такие переводы пришлось 40% выдач кооперативов, впоследствии исключенных из реестра.

С марта 2025 года ЦБ зафиксировал 949 000 случаев, когда МФО заключали договоры без проверки самозапрета на кредиты. Еще 2800 займов выдали при действующем ограничении. Самозапрет установили 24 млн человек, у 4,5% из них есть микрозаймы. Кочетков предупредил, что регулятор будет применять к нарушителям меры от предписаний до ограничения привлечения средств граждан и выдачи займов. В крайнем случае компанию исключат из государственного реестра.

Во II квартале 2026 года МФО выдали гражданам 426 млрд руб. — на 4% меньше, чем кварталом ранее. Доля одобренных заявок снизилась до 39%. С 1 октября действует правило «два займа в руки»: клиентам с двумя непогашенными займами и ПСК выше 200% годовых нельзя выдать третий. С 1 апреля 2027 года для займов с ПСК выше 100% введут ограничение «один заем в руки» и трехдневный период охлаждения. С сентября МФО должны будут использовать официальные данные о доходах. С марта 2027 года микрокредитные компании обязаны идентифицировать онлайн-заемщиков через Единую биометрическую систему. Для микрофинансовых компаний это требование действует с марта 2026 года, но до января 2027 года ЦБ не будет применять санкции за его нарушение.

В 2029 году регулятор планирует разделить рынок на три сегмента: компании, финансирующие предпринимателей, организации целевого кредитования со ставками до 100% годовых и POS-займами, а также МФО, которые продолжат выдавать самые дорогие займы.

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