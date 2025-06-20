Британская телерадиокомпания Би-би-си направила письмо генеральному директору Perplexity Аравинду Шринивасу с обвинением компании в использовании ее контента для обучения ИИ-моделей. Об этом сообщает The Financial Times (FT). В стартапе утверждения СМИ назвали «манипулятивными и оппортунистическим».

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Би-би-си утверждает, что ИИ-модель Perplexity была обучена на ее материалах, и требует прекратить сбор данных, удалить копии контента и предложить финансовую компенсацию за нарушение авторских прав. В случае отказа BBC рассматривает возможность судебного запрета.

По данным Би-би-си на декабрь 2024 года, 17% ответов Perplexity содержат фактические ошибки или искажения ее материалов, что вредит репутации вещателя.

Perplexity назвала претензии «манипулятивными и оппортунистическими», обвинив Би-би-си в попытке защитить монополию Google и непонимании технологий и законов об интеллектуальной собственности. Компания уточнила, что не создает базовые ИИ-модели, а предоставляет интерфейс для моделей OpenAI, Google и Anthropic.

По словам источника FT, близкого к Perplexity, собственная ИИ-модель стартапа была создана на основе Llama от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и доработана для повышения точности и уменьшения количества галлюцинаций.

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Издание отмечает, что сейчас BBC ищет новые источники дохода в условиях сокращения бюджета. . Компания уже обсуждала лицензирование контента с Amazon и другими технологическими гигантами.

Perplexity уже вовлечена в судебный спор с дочерними компаниями News Corp — Dow Jones, New York Post и Wall Street Journal. Ранее она также получала письма с требованием прекратить деятельность от других изданий, включая New York Times и Condé Nast. Однако компания заключила соглашения о распределении доходов с такими изданиями, как Time, Fortune и Der Spiegel.