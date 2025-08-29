Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) намерена выпустить версию ИИ-модели Llama 4.X к концу 2025 года сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Работа ведется в рамках недавно созданного подразделения Meta Superintelligence Labs (MSL).

Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам источников, за разработку отвечает входящая в MSL группа TBD, которая отвечает за тренировку и масштабирование ИИ-моделей для создания «суперинтеллека». Она уже устраняет недочеты в предыдущей версии Llama 4. Собеседники издания отметили, что Llama 4.X внутри компании иногда называют Llama 4.5.

Релиз Llama 4 в апреле 2025 года, включая модели, разработанные на ее основе, Scout и Maverick, не оправдал ожиданий из-за слабой производительности в задачах вроде кодирования и рассуждений. Теперь команда фокусируется на исправлении ошибок и улучшении функционала.

Компания также разрабатывала модель искусственного интеллекта под названием Behemoth в рамках семейства моделей Llama 4. В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Meta отложила запуск.

Читайте также Марк Цукерберг разделит Meta* Superintelligence Labs на четыре подразделения

Команда MSL была сформирована по личной инициативе главы Meta Марка Цукерберга. Компания активно переманивала ведущих сотрудников у конкурентов. Так, Meta предлагала многомиллионные контракты специалистам из OpenAI, Google DeepMind и Apple. Однако спустя менее двух месяцев после запуска MSL из подразделения ушли как минимум восемь сотрудников, включая исследователей, инженеров и старшего руководителя по продукту.