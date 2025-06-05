Российский рынок цифровых книг в 2024 году вырос на 37%, достигнув 19,72 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting. В результате этот сегмент составил 15,6% всего книжного рынка, который оценивается в 126,4 млрд руб.

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Лидером по выручке осталась группа компаний «Литрес» с долей 47,1%, хотя она сократилась на 11,6 п.п. по сравнению с 2023 годом. Второе место заняли «Яндекс Книги» (ранее — «Букмейт»), увеличившие долю в 2,9 раза до 15,7%.

Далее идут платформы самиздата, которые позволяют авторам самостоятельно издавать и публиковать свои книги. В совокупности они заняли 27% рынка: «Литнет» — 12,2%, Author.Today — 7,2%, «Литмаркет» — 5,5% и «Литгород» — 2,1%. Сервис «Строки» (МТС) занял 1,6%, потеряв 0,4 п.п., а прочие платформы («Звук», «VK Музыка», Wildberries и др.) — 8,7%.

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Подписная модель выросла в 1,5 раза до 37,8%, где «Яндекс Книги» лидирует с 48,8%, а за ним следует «Литрес» — 38,3%. На поштучные продажи пришлось 62,2%. Сегмент аудиокниг увеличился на 5,8 п.п. до 40% (60% пришлось на электронные книги), с «Литресом» (47,6%) на первом месте и «Яндекс Книгами» (36,9%, рост в 2,2 раза) на втором. Экосистемы нарастили долю в 2,1 раза до 19,1%, самиздат — до 37,4%, а доля издательского сегмента снизилась на 11,9 п. п. до 40,2%.

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С оценкой J’son & Partners Consulting не согласился гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев. По данным сервиса, рынок цифровых книг в 2024 году составил 18,9 млрд руб. при доле «Литреса» 50%. Он также отметил некорректность сравнения подписок «Литреса» и «Яндекс Книг», так как последняя является частью «Яндекс Плюса». Анурьев отметил, что в случае с их сервисом приобретение подписки — «это реально оплаченный спрос с определенной стоимостью тарифа, который выбирается пользователем осознанно».

Руководитель сервиса «Яндекс книги» Виталий Григораш заявил «Ведомостям», что «Яндекс» не раскрывает выручку развлекательных сервисов по отдельности.

В J’son & Partners Consulting спрогнозировали, что в 2025 году рынок цифровых книг вырастет на 31,3% до 25,9 млрд руб. и займет 18,1% всего книжного рынка. В «Литресе» считают, что рост составит 24%.