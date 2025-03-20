Можно ли представить себе сцену, когда умерший человек может говорить напрямую, отвечая на вопросы и делясь воспоминаниями? Так произошло на похоронах Марины Смит, преподавателя истории Холокоста, которая ушла из жизни в 2022 году.

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Благодаря компании StoryFile, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, Марина без труда взаимодействовала со своей семьей и друзьями. Система использовала заранее записанные ответы, комбинируя их с алгоритмами ИИ для создания реалистичного интерактивного общения. Это было не просто видео. Опыт общения был настолько близок к реальному диалогу, что позволял людям по-новому ощутить связь с любимым человеком даже после его ухода.

Современные технологии начинают значительно менять восприятие жизни после смерти. Например, компании Apple, Google и Meta* (запрещена на территории РФ), разработали инструменты, которые позволяют доверенным лицам получать доступ к онлайн-аккаунтам после ухода из жизни. Microsoft предлагает патент на систему, способную использовать цифровые данные — такие как сообщения, электронные письма и публикации в социальных сетях — для создания чат-бота, который имитирует общение с человеком.

В Южной Корее группы медиакомпаний даже создали документальный фильм «Встреча с тобой», в котором мать смогла воссоединиться со своей умершей дочкой с помощью виртуальной реальности. Используя передовые методы цифровой визуализации и голосовой связи, она могла общаться с ней так, как будто она была рядом.

Хотя эти идеи могут показаться фантастическими, они уже реальны и доступны сегодня. С развитием ИИ возможность создания цифровых версий людей после смерти становится все более осуществимой.

Вопрос о том, кто будет управлять интернет-аккаунтами после смерти, стал одной из важных тем для обсуждения по всему миру. В США почти во всех штатах приняты законы, которые позволяют людям включать свои цифровые активы в завещания.

В Германии суд постановил, что Facebook* обязан предоставить доступ к аккаунту умершего его семье, подчеркивая, что цифровые учетные записи должны рассматриваться как наследуемое имущество, подобно банковскому счету или недвижимости. Однако, несмотря на эти законодательные инициативы, остаются неразрешенные вопросы. Например, если цифровой двойник в интернете будет произносить или делать вещи, которые бы никогда не сказал или не сделал в реальной жизни умерший человек, кто будет нести ответственность за его действия?

Еще одним примером является ситуация с дипфейком, в котором использовался образ актера Брюса Уиллиса в рекламе без его разрешения. Этот случай привел к активным обсуждениям о том, как можно контролировать и использовать цифровые образы людей в корыстных целях.

Стоимость управления цифровыми активами также представляет собой значительную проблему. Хотя некоторые базовые инструменты для управления аккаунтами после смерти бесплатны, более продвинутые сервисы могут иметь высокую цену. Например, создание индивидуальной версии с искусственным интеллектом может обойтись в тысячи долларов, что делает такое «цифровое бессмертие» доступным лишь для состоятельных людей. Это поднимает важные вопросы о том, может ли цифровая жизнь после смерти привести к новым формам неравенства в обществе.

Потеря близкого человека всегда приносит страдание, и в современном мире многие стремятся найти утешение в социальных сетях, чтобы почувствовать связь с теми, кого уже нет. Исследования показывают, что значительное число людей продолжает поддерживать связь с умершими близкими через различные платформы.

Однако этот новый подход к переживанию горя не лишен своих трудностей. В отличие от физических воспоминаний, таких как фотографии или памятные вещи, которые со временем могут потускнеть или затеряться, цифровые воспоминания остаются всегда под рукой. Они могут появляться в лентах новостей спонтанно, вызывая сильные эмоции в неожиданные моменты.

Некоторые психологи утверждают, что поддержание виртуальной связи с умершими может затруднить процесс преодоления утраты. Это становится особенно актуальным с учетом быстрого развития технологий искусственного интеллекта. Хотя это может создать иллюзию утешения, для кого-то это может стать дополнительным препятствием на пути к принятию утраты и возможности двигаться дальше.

В различных культурах и религиях существуют свои уникальные взгляды на концепцию цифрового бессмертия. Например:

Ватикан заявил, что цифровое наследие всегда должно соблюдать уважение к человеческому достоинству.

В исламских традициях ученые активно обсуждают, как цифровые останки соотносятся с религиозными нормами и законами.

В Японии, в некоторых буддийских храмах, существуют цифровые кладбища, где семьи могут сохранять цифровые следы своих ушедших близких и взаимодействовать с ними.

Эти примеры иллюстрируют, как технологии формируются под воздействием различных представлений о жизни, смерти и памяти, а также подчеркивают сложности, возникающие при попытке интеграции новых инноваций с устоявшимися культурными и религиозными традициями.

Человек, думая о будущем, обычно представляет себе, чего он хочет добиться в жизни, а не то, что произойдет с его онлайн-аккаунтами после смерти. Однако эксперты утверждают, что важно планировать использование цифровых активов: от профилей в социальных сетях и учетных записей электронной почты до цифровых фотографий, онлайн-счетов и даже криптовалют.

Добавление цифровых активов в завещание может помочь решить, как управлять аккаунтами после смерти. Возможно оставить инструкции о том, кто может получить доступ к аккаунтам, что следует удалить и будет ли создана цифровая версия себя.

Также можно решить, должно ли цифровое «я» «умереть» через определенное время. Это вопросы, над которыми в будущем будут задумываться все больше людей.

Для контроля над своей цифровой загробной жизнью можно предпринять несколько шагов:

Принять решение о цифровом наследии следует, учитывая соответствие создания цифрового «я» личным, культурным или духовным убеждениям и обсудить свои предпочтения с близкими.

Провести инвентаризацию и составить план для цифровых активов. Нужен список всех цифровых аккаунтов, контента и инструментов, представляющих личность в цифровом мире. Необходимо решить, как ими управлять, сохранять или удалять.

Выбрать цифрового исполнителя, четко сообщив ему о своих намерениях. Он должен быть надежный и технически подкованный, который будет способен управлять цифровыми активами и выполнять все пожелания.

Убедиться, что завещание охватывает цифровую личность и активы. В документе следует указать, как с ними обращаться, включая их хранение, использование и этические соображения. Важно включить в план юридические и финансовые факторы.

Подготовиться к этическим и эмоциональным последствиям, обдумав, как цифровое наследие может повлиять на близких. И планировать свои действия так, чтобы избежать злоупотреблений. Важно обеспечить финансирование долгосрочных потребностей и принимать решения в соответствии со своими ценностями.

Тысячи лет назад египетские фараоны возводили пирамиды с целью сохранить свое наследие. В современном мире «цифровые пирамиды» стали более сложными и широкодоступными. Они не просто служат хранилищем воспоминаний. Их влияние может продолжаться еще долгое время после того, как нас не станет.

Алуа Артур более 10 лет проработала «доулой смерти», помогая людям планировать и пережить последние мгновения своей жизни. Работа научила ее важному уроку, который помогает ей чувствовать себя счастливее и более удовлетворенной: живите так, словно вы умираете.