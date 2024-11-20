Ожидается, что к 2025 году объем индустрии разговорного маркетинга, когда бренды или компании общаются с существующими и потенциальными клиентами в режиме реального времени, вырастет до $12,6 млрд. В связи с этим компании, помогающие бизнесу управлять этими процессами посредством рассылки текстовых сообщений, находятся на пике популярности.

По словам представителей Blip, за последние несколько лет их клиентская база выросла более чем до 4 тыс. брендов, среди которых GM, Dell и Claro. По данным одного из опросов, две трети потребителей говорят, что перешли бы на обслуживание в компанию, которая предложит текстовые сообщения в качестве канала для связи.

Blip основана 25 лет назад. Сначала это был магазин сотовых телефонов. В 2014 году, когда чат-боты начали набирать популярность, компания переключилась на разговорный маркетинг. На сегодняшний день в Blip работают более 1,5 тыс. сотрудников, а ее офисы расположены в Бразилии, Мексике и Испании. Штаб-квартира компании находится в Сан-Паулу.

Blip соединяет бренды и клиентов через такие приложения и платформы, как WhatsApp, Instagram* (запрещена на территории РФ), Messenger*, RCS и iMessage.

Сейчас Blip помогает компаниям общаться с клиентами благодаря чат-ботам на базе искусственного интеллекта. Встроенные инструменты позволяют брендам настраивать структуру бесед, их тон и даже принимать платежи.

Blip также предоставляет подробную аналитику для мониторинга работы сотрудников, однако с этой функцией возникли некоторые проблемы. Один из опросов показал, что стресс, связанный с оценкой работников службы поддержки, негативно сказывается на психическом состоянии более 80% из них. Еще 75% сообщили, что испытывают дискомфорт из-за ежедневных или еженедельных задач, на основе которых определяется их эффективность.

Оливейра, один из основателей компании, подчеркнул, что функции мониторинга являются опциональными и могут быть настроены в зависимости от потребностей бренда. «Наша цель — помочь клиентам определить области, требующие улучшения и повысить качество обслуживания пользователей», — говорит Оливейра.

В секторе разговорного маркетинга Blip конкурирует с Glia, Bird, Gupshup, Voxie, Emotive и другими компаниями. Connectly, поддерживаемый Alibaba, является еще одним соперником компании на этом рынке, как и Postscript, который фокусируется на электронной коммерции.

Тем не менее компания уверенно развивается и в 2022 году ее оборот превысил $100 млн. Клиенты Blip создали более 300 тыс. чат-ботов и проводят более 50 млн бесед с клиентами в день.

В этом месяце компания завершила раунд финансирования серии С объемом $60 млн, который возглавили Softbank и Microsoft. Общий объем привлеченного капитала достиг $230 млн.

В 2022 году Blip приобрела Stilingue, платформу, использующую искусственный интеллект для мониторинга текстов по всем маркетинговым каналам. В 2023 году она купила Gus, мексиканскую компанию, работающую в сфере разговорного ИИ.

В России также растет популярность социальных сетей как для деловой коммуникации, так и для личного общения. Россияне проводят в мессенджерах 20% экранного времени. А около 72% компаний в качестве платформы для продаж выбирают Telegram. Каждая вторая компания использует этот канал для уведомлений об изменениях в статусе заказов, например, по поводу темпов производства или сроков доставки.