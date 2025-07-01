Ассоциация блогеров и агентств (АБА) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой уточнить, будет ли ведомство штрафовать за рекламные посты в Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат Meta, признана в России экстремистской и запрещена), размещенные до 1 сентября 2025, когда вступит в силу новый закон, регулирующий рекламу на таких платформах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо руководителю регулятора Максиму Шаскольскому.

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Поводом для обращения стало выступление заместителя руководителя Роскомнадзора Владимира Логунова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2025 году.

«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете. Если интеграция сохраняется 1 сентября, то мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше», — ответил он на соответствующий вопрос представителя АБА.

Логунов тогда добавил, что ведомство будет ориентироваться на факт наличия рекламы на таких площадках, а не то, что «она когда-то там была, ее потом удалили и теперь были заплачены за это деньги».

«Реклама есть в интернете? Есть. Она распространена на запрещенном ресурсе? Она распространяется, то есть это продолжительное время и после 1 сентября. Соответственно, либо она отмаркирована, то есть признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу, либо она не отмаркирована и полагается штраф за немаркировку», — сказал замглавы ведомства.

В АБА подчеркнули, что удаление таких материалов создаст значительную нагрузку на участников рынка инфлюенс-маркетинга, включая финансовые и операционные издержки. Также ассоциация запросила у ФАС разъяснения, будут ли считаться нарушением закрепленные посты и stories, продвигающие собственные товары или услуги блогеров.

Юрист практики сопровождения IP и IT сделок юридической фирмы Semenov & Pevzner Екатерина Артемьева и юрист коллегии адвокатов Delcredere Наталья Чебакова пояснили, что специальной ответственности за нарушение нового закона пока не установлено.

Нарушителей будут штрафовать по статье 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе): до 2,5 тыс. руб. для граждан, до 20 тыс. руб. для должностных и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Полномочием по назначению штрафов за нарушение закона о рекламе обладает ФАС.

Партнер практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Chervets. Partners Юлия Синицына добавила, что, согласно Конституции, закон не имеет обратной силы, но ФАС может расценить неудаленные посты как «длящееся нарушение», если реклама продолжает распространяться после 1 сентября.

Чебакова отметила, что посты о собственных товарах или услугах, согласно разъяснениям ФАС, не считаются рекламой. Однако, если такие публикации выделяются визуально и стимулируют интерес к продукции, они могут быть признаны рекламой и подпасть под штрафы. Юристы советуют блогерам удалить или архивировать рекламные материалы до середины августа 2025 года, если дополнительных разъяснений от ФАС не появится, а также избегать явной коммерческой саморекламы.