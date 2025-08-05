Платформа ИИ-чат-ботов Character. AI запустила интерактивную социальную ленту в своем мобильном приложении. Новая функция, представленная 4 августа, призвана решить проблему пассивного потребления контента. Вместо простого просмотра постов, пользователи теперь могут активно взаимодействовать с ними, изменять и достраивать чужие творения.

Character.ai

Лента Character. AI стирает грань между зрителем и создателем. Как заявил генеральный директор компании Карандип Ананд, пользователи могут просто смотреть контент, а могут «продолжить историю или создать новое эпическое приключение». Это позволяет переписывать сюжеты, вставлять себя в повествование или переносить персонажей из одного контекста в другой, например, из сцен в стримы.

Для поддержки творчества компания представила набор мультимодальных инструментов. Chat Snippets позволяют делиться фрагментами диалогов, Character Cards — представлять персонажей и приглашать к общению с ними. Функция Streams дает возможность персонажам устраивать дебаты или вести видеоблоги, а Avatar FX — создавать видео на основе изображения и сценария.

Этот запуск знаменует стратегический сдвиг Character. AI в сторону «развлечений на базе ИИ». В отличие от конкурентов, таких как Meta*, которые также встраивают генеративный ИИ в свои ленты, Character. AI делает ставку именно на совместное творчество и ремикс. Это уникальное предложение на переполненном рынке ИИ-чат-ботов.

Такая стратегия направлена на максимальное вовлечение и удержание аудитории. Превращая каждого потребителя в потенциального создателя, платформа стимулирует генерацию огромного количества уникального контента. Это не только повышает ценность сервиса для пользователей, но и создает мощный сетевой эффект.

*компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ