Количество потенциально мошеннических сайтов к периоду распродаж «Черной пятницы» вырастает вдвое по сравнению с несезонными месяцами, сообщили «Инку» эксперты Bi.Zone. В ноябре прошлого года было зарегистрировано 2083 тематических домена, что в два раза больше показателей с января по август, а в текущем году тенденция сохраняется.
По данным специалистов Bi.Zone, вне сезона осенних распродаж — с января по август — создается около 100−150 доменов с ключевыми словами, связанными с «Черной пятницей». Однако с началом осени показатели резко растут. В сентябре 2024 года было зарегистрировано 263 таких домена, в октябре — 780. В текущем году зафиксировано 202 домена в сентябре и 278 с начала октября. Минимум каждый десятый из них может оказаться мошенническим, прогнозируют эксперты.
Злоумышленники используют как проверенные схемы обмана, так и новые технологии. Преступники создают ресурсы, имитирующие популярные бренды и маркетплейсы, рассылают фишинговые письма, а также представляются курьерами служб доставки, выманивая коды из СМС-сообщений, рассказали эксперты МТС AdTech и МТС банка.
Генеративный искусственный интеллект сделал инструменты для обмана более профессиональными. С его помощью мошенники анализируют информацию о пользователях и создают персонализированные письма, качественно воспроизводящие стиль рассылок настоящих продавцов. Кроме того, ИИ позволяет быстрее писать код для поддельных сайтов, копировать настоящие ресурсы и создавать фейковые видеоролики с участием популярных блогеров.
Примечательно, что в российской доменной зоне .ru регистрируется не более 1−2% всех потенциально мошеннических площадок. Часть преступников сознательно избегает национальной зоны, рассчитывая затруднить блокировку. При этом число фишинговых доменов, имитирующих крупные российские торговые площадки, за девять месяцев снизилось с 5958 до 5412 благодаря скоординированным действиям регистраторов. Среднее время блокировки вредоносных доменов сократилось до 15 часов.
Координационный центр доменов .ru/.рф отмечает рост мошеннической активности в мессенджерах. Число фишинговых сайтов, направленных на кражу учетных записей в Telegram, выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, а в WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) — в 2,3 раза.
Чтобы распознать образ человека, созданный ИИ, эксперты советуют обращать внимание на голос: сгенерированная речь идеальна, без запинок и вздохов. Также необходимо проверять наличие протокола https на сайтах, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и перепроверять рекламу знаменитостей в официальных источниках.
«Ошибки в адресе, старый или размытый логотип, неправильное написание названия компании — все это повод насторожиться», — предупредил руководитель Bi.Zone DRP Дмитрий Кирюшкин.