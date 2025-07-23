Новое исследование показало, что чрезмерно полные губы с нарушенными пропорциями воспринимаются как непривлекательные. Оптимальные параметры красоты лежат между анатомией, культурой и психологией.

Ali Pazani, Unsplash

Научный подход к красоте губ

Исследование, проведенное в Ливане и опубликованное в журнале Plastic & Reconstructive Surgery–Global Open, выявило идеальные параметры женских губ с точки зрения эстетики. Ученые выяснили, что если высота верхней губы превышает 30% ширины полугубы (половины общей ширины рта), лицо часто воспринимается как негармоничное. Самыми привлекательными оказались губы, где этот показатель составляет от 20 до 25%.

Губы как маркер молодости и сексуальности

Полные губы давно считаются признаком молодости, здоровья и сексуальной привлекательности. Во многих культурах эта черта активно подчеркивается в рекламе и социальных сетях. С эволюционной точки зрения, объемные губы могут быть сигналом фертильности, однако чрезмерное увеличение, как и слишком тонкие губы, часто воспринимаются как неестественные.

Как проводилось исследование

Ведущий автор работы Бишара С. Атье вместе с коллегами исследовал два ключевых параметра:

соотношение высоты верхней и нижней губ;

соотношение высоты верхней губы к ширине полугубы.

С помощью искусственного интеллекта были созданы изображения белой женщины с варьирующимися размерами губ. Один набор фиксировал соотношение верхней и нижней губ на уровне золотого сечения (0,618:1), меняя лишь объем. В другом наборе варьировались оба параметра.

Планировавшийся как онлайн-опрос проект перешел в офлайн-режим из-за технических ограничений.

Кто оценивал привлекательность губ

В исследовании участвовали 200 взрослых, из них 88 мужчин, причем более половины — младше 25 лет. Почти все (99%) имели высшее образование, а 57% были медиками, включая студентов, ординаторов и пластических хирургов. Большинство участников проживали на Ближнем Востоке. Более 60% регулярно просматривали информацию о внешности и косметологии в соцсетях.

Идеальные пропорции: от золотого сечения до симметрии

Участники неоднократно оценивали губы с высотой верхней губы более 30% ширины полугубы как непривлекательные. Идеальные пропорции — 20–25%. Во втором наборе изображений предпочтение чаще всего отдавали губам с соотношением 0,618:1 и 1:1. Когда верхняя губа визуально доминировала (U > L), особенно в сочетании с большим объемом, это вызывало отрицательную реакцию.

Мужчины, женщины и соцсети: кто как воспринимает губы

Оказалось, что мужчины чаще предпочитали более полные губы, чем женщины, хотя в целом обе группы склонялись к умеренной полноте и сбалансированности. Активное использование соцсетей не оказало существенного влияния на вкусы: даже часто просматривающие селебрити и бьюти-контент участники отвергали чрезмерную пухлость.

Красота вне трендов

В статье подчеркивается, что процедуры увеличения губ и общественные вкусы меняются, но предпочтения остаются удивительно стабильными. Авторы заключают: «Хотя социальные сети влияют на восприятие красоты, данные, предоставленные исследованием, подтверждают, что эталон эстетики остается неизменным. Пациентам необходимо осознавать, что-то, как их воспринимают окружающие, крайне важно для того, чтобы они были довольны своей внешностью».

Ограничения исследования

Исследование базировалось на одном женском лице с варьируемыми губами и респондентами преимущественно с Ближнего Востока. Для подтверждения результатов требуется проведение аналогичных работ с участием других этнических и культурных групп.

Новая эстетика и наука: как меняются стандарты привлекательности

Современные исследования в области эстетической медицины и пластической хирургии демонстрируют сдвиг от чрезмерного увеличения губ к сбалансированной физиогномике и научно обоснованным пропорциям лица. Согласно последним данным, чрезмерное применение дермальных филлеров может нарушить симметрию лица и вызвать ощущение искусственности, снижая уровень восприятия привлекательности.

В ответ на это тренды в соцсетях, включая TikTok и Instagram*, все чаще продвигают образы с естественным объемом губ и гармоничными чертами лица. Такие концепции, как золотое сечение в анатомии губ и нейроэстетика, становятся центральными в современной косметологии и помогают врачам подбирать индивидуальные параметры красоты на основе алгоритмов машинного обучения и лицевого анализа. Это не только меняет подход к процедурам вроде липофилинга или ботулинотерапии, но и возвращает пациента к пониманию баланса между медициной, культурой и психологией восприятия внешности.

Instagram* — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской.