Cloudflare Radar за 2024 год — это пятый ежегодный обзор интернет-тенденций и закономерностей, наблюдаемых в течение года как на мировом уровне, так и на уровне отдельной страны или региона. Его основные итоги опубликованы на официальном сайте американской компании.

В 2024 году глобальный интернет-трафик вырос на 17,2%. Google стал самым популярным сервисом в мире, а OpenAI — первым в категории «Генеративный ИИ». Binance занял топовою позицую среди всех криптобирж.

WhatsApp остается ведущей платформой для обмена сообщениями, а Facebook* (*принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ), — самой популярной социальной сетью.

В 2024 году мировой трафик Starlink вырос в 3,3 раза что соответствует темпам роста прошлого года. Трафик от ИИ-краулера ByteDance, инструмента, который исследует ресурсы и собирает сведения для последующей обработки поисковиком, постепенно снижался в течение 2024 года.

Anthropic впервые начал собирать информацию в апреле, но затем сбавил обороты после первоначального пика в мае и июне.

41,3% мирового трафика приходились на мобильные устройства. Почти треть из него — на Apple iOS. А на Android — более 90% в 29 странах. Максимальная доля трафика мобильных устройств iOS составляет более 60% в восьми странах.

React, PHP и jQuery были одними из самых популярных технологий, используемых для создания веб-сайтов, в то время как HubSpot, Google и WordPress стали самыми востребованными поставщиками вспомогательных сервисов и платформ.

Go превзошел NodeJS как самый популярный язык, используемый для создания автоматизированных запросов API.

Google стал самой популярной поисковой системой в мире на всех платформах. На него приходятся 88,5% всего поиска. «Яндекс» стал вторым по популярности поисковиком с 3,1% глобального трафика. Третье место занял китайский Baidu с долей 2,7%.

Google Chrome — самый популярный браузер, хотя Safari значительно опережает Chrome по использованию на устройствах iOS. Windows Edge занял второе место, поскольку он зачастую используется по умолчанию.

В 2024 году в мире были зафиксированы 225 крупных интернет-сбоев, многие из которых были вызваны региональными и национальными отключениями по распоряжению правительства. Обрывы кабелей и отключения электроэнергии также были частыми причинами.

Десять стран, вошедших в топ по скорости интернета, имели средний показатель загрузки выше 200 Мбит/с. Испания неизменно была среди лучших по измеренным показателям качества интернет-соединения.

В среднем за год 4,3% всех отправленных электронных писем оказались вредоносными, хотя на этот показатель, вероятно, повлияла активность атак, наблюдавшихся в марте, апреле и мае. Поддельные ссылки и фейковые аккаунты были двумя наиболее распространенными типами киберугроз, обнаруженных во вредоносных сообщениях электронной почты.

Более 99% сообщений электронной почты, обработанных Cloudflare Email Security с доменов .bar, .rest и .uno, оказались либо спамом, либо вредоносными по своей природе.

Напомним, что недавно Министерство юстиции по антимонопольному управлению США обратилось в суд с просьбой заставить Alphabet продать принадлежащий ей браузер Chrome. Это станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших в мире технологических компаний.