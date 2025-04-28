Эксперты Kokoc Group, (в которую входят платформа Rafinad и агентство Players Team) выяснили, что 94% российских блогеров сегодня зарабатывают на рекламных интеграциях до 100 тыс. руб., демонстрируя при этом профессиональный подход к монетизации своего контента. Исследование, проведенное с участием более 250 инфлюенсеров, от микроблогеров до медийных личностей с миллионной аудиторией, выявило значительный сдвиг в моделях заработка. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

CPA (Cost Per Action), модель оплаты за конкретные действия аудитории (покупки, подписки, регистрации), стала доминирующим форматом заработка, который выбирают 69% российских блогеров.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в Telegram, где 45% контент-мейкеров получают от 50% до 75% своего дохода именно по CPA-модели, а для 27,3% она стала практически единственным источником дохода.

В TikTok ситуация схожа — 66% инфлюенсеров отметили, что от 25% до 75% их доходов формируется за счет performance-механик.

Василий Ящук, основатель агентства Players и директор Дивизиона Creative Kokoc Group, выделяет три ключевых направления развития рынка:

перформанс-маркетинг с участием микро- и наноинфлюенсеров, который стал рабочим инструментом для CPA-механик;

работа с крупными блогерами на показатели узнаваемости и лояльности бренда;

гибридный формат «брендформанс», сочетающий построение имиджа с performance-инструментами

Исследование выявило также динамику рекламных бюджетов. Подавляющее большинство блогеров (94%) работают с размещениями до 100 тыс. руб. Однако в digital-маркетинге треть кампаний оценивается от 100 до 500 тыс. руб., еще треть — в 500 тыс.-1 млн. руб.

В нише путешествий бюджеты скромнее: 50% размещений до 100 тыс. и 50% — 100–500 тыс. руб.

Платформы распределились по тематикам. Так, Telegram доминирует в бизнесе, финансах, технологиях, играх, авто и спорте, Instagram* и TikTok сохраняют лидерство в развлекательном и лайфстайл-контенте, VK и YouTube стали главными площадками для образовательного контента. Также появляются новые перспективные платформы, такие как Yappi.

44% блогеров отмечают, что рекламные интеграции положительно влияют на рост их аудитории. Наиболее эффективными в этом плане оказались такие ниши, как «Авто и гаджеты» (100% блогеров отметили прирост), «Игры и киберспорт» (66%) и «Бизнес и финансы» (57%).

В то же время посты о путешествиях и развлечениях дают в основном органический охват (100% и 33,33% соответственно), что подчеркивает важность выбора правильного формата продвижения для каждой конкретной ниши.

Даниил Марзаганов, медиаменеджер и владелец сети Telegram-каналов с общей аудиторией свыше 13 млн человек, выделил основные сложности в работе:

длительные сроки оплаты (30–60 дней);

необходимость содержания полноценной команды (бухгалтеры, юристы);

сложности с прогнозированием доходов;

отсутствие прямой зависимости между усилиями и результатом.

Таким образом, инфлюенс-маркетинг в 2025 году превратился в системный бизнес-инструмент, где успех определяется не только креативностью, но и умением работать с аналитикой, выстраивать долгосрочные стратегии и адаптироваться к быстро меняющимся условиям цифрового рынка.

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