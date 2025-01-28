В начале недели инвесторы по всему миру активно продавали акции технологических компаний, опасаясь, что появление недорогой китайской модели искусственного интеллекта поставит под угрозу господство таких лидеров в области ИИ, как Nvidia. В результате рыночная стоимость чипмейкера снизилась на $593 млрд, что стало рекордным дневным падением на американском рынке.

На прошлой неделе китайский стартап DeepSeek представил бесплатный ИИ-ассистент, который, по его словам, использует меньше данных по сравнению с существующими сервисами. Модель обогнала американского конкурента ChatGPT по количеству загрузок на App Store.

Это привело к падению акций компании на 3,1% на бирже Nasdaq, специализирующейся на технологиях. Наибольшее влияние на торги оказала компания Nvidia, акции которой упали на 17%, что стало рекордным снижением рыночной капитализации акций за день, согласно данным LSEG.

Падение рыночной капитализации Nvidia более чем в два раза превысило предыдущий рекорд, установленный компанией в сентябре прошлого года.

Следующим по величине потерь Nasdaq стал чипмейкер Broadcom, который упал на 17,4%, за ним следует компания Microsoft, владеющая ChatGPT, которая упала на 2,1%, а затем материнская компания Google Alphabet, бумаги которой потеряли 4,2%.

Филадельфийский индекс полупроводников упал на 9,2%, что стало самым большим процентным падением с марта 2020 года, а его самым большим снижением стала Marvell Technology, которая снизилась на 19,1%.

Падение американских акций стало продолжением азиатского тренда. Там японская SoftBank Group потеряла 8,3%. В Европе ASML упала на 7%.

«Появление DeepSeek может нарушить всю картину развития искусственного интеллекта, которая двигала рынками последние два года», — сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management в Меномони-Фолс, штат Висконсин.

«Это может означать снижение спроса на чипы, снижение необходимости в масштабном наращивании производства электроэнергии для питания моделей и уменьшение потребности в крупных центрах обработки данных», — добавил он.

Бум искусственного интеллекта за последние 18 месяцев вызвал огромный приток капитала в акции крупных технологических компаний, взвинтив их капитализацию и подняв фондовые рынки до новых максимумов.

На прошлой неделе американские акции, связанные с ИИ, резко выросли после того, как президент Дональд Трамп объявил о плане частного сектора по инвестированию $500 млрд в инфраструктуру ИИ через совместное предприятие Stargate.

Стремясь снизить риски, инвесторы обратились к государственным облигациям и национальным валютам. В результатеоходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,53%, а курсы японской иены и швейцарского франка выросли по отношению к доллару США.

После выхода первого китайского аналога ChatGPT, созданного поисковым гигантом Baidu, в китайский рынок был разочарован технологическим разрывом в области ИИ между американскими и китайскими компаниями. Но очевидное качество и экономичность моделей DeepSeek изменили это мнение.

Контрольным акционером стартапа из Ханчжоу, стоящего за DeepSeek является Лян Вэньфэн, соучредитель хедж-фонда High-Flyer.

В прошлом месяце исследователи компании заявили, что модель DeepSeek-V3, выпущенная 10 января, использовала для обучения менее производительные чипы Nvidia H800, на которые было потрачено менее $6 млн. Модель DeepSeek-R1, выпущенная на прошлой неделе, обходится в 20-50 раз дешевле, чем модель o1 от OpenAI, говорится в сообщении на официальном аккаунте компании в WeChat.

«DeepSeek R1 — это один из самых удивительных и впечатляющих прорывов, которые я когда-либо видел, и, имея открытый исходный код, это настоящий подарок миру», — написал венчурный инвестор Марк Андреессен на сайте X.

Однако Дэниел Морган, старший портфельный менеджер Synovus Trust Company, владеющей почти миллионом акций Nvidia, назвал реакцию рынка чрезмерной. По его словам, поскольку модель DeepSeek предназначена для использования на мобильных телефонах и ПК, а не в центрах обработки данных, она конкурирует с ChatGPT, Meta* Platforms (запрещена на территории РФ) и Gemini от Alphabet.

Тем не менее, в понедельник акции Nvidia упали на $24,20 доллара и на конец торгов стоили $118,42. Акции компании, которые за год потеряли 11,8%, в 2024 году выросли на 171% и примерно на 239% в 2023 году. На внебиржевых торгах бумаги Nvidia выросли на 2,5%.

Напомним, что в ноябре прошлого года рыночная стоимость акций Nvidia составила $3,65 трлн, побив рекордную капитализацию Apple. Акции чипмейкера прибавили 2,2% благодаря оптимизму инвесторов в отношении сокращения налогов и ожиданий ослабления регулирования после победы Дональда Трампа на президентских выборах.