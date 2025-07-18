Мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Антон Горелкин.

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«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta (запрещена в России), с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он.

Горлекин привел статистику, что WhatsApp ежедневно используют 68% россиян, а на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.

«При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — добавил он.

Горелкин подчеркнул, что заменить WhatsApp призван национальный мессенджер Max. В сервисе должны появиться уникальные функции, включая верификацию пользователей через «Госуслуги», интеграцию с другими госсервисами, поддержку цифрового ID, электронной подписи и другие возможности.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать меры по ограничению использования программного обеспечения (ПО), произведенного в «недружественных» странах. Сюда также относятся коммуникационные сервисы. Однако конкретный перечень платформ не уточняется.

В июне Путин подписал закон о создании национального мессенджера, который будет развиваться на базе платформы Max от VK. 15 июля стало известно, что за развитие мессенджера будет отвечать дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».