В России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях. Они предусмотрены для блогеров с более чем 10 тыс. подписчиков, которые размещают проплаченные посты, не выполнив требования по официальной регистрации в Роскомнадзоре. Госдума рассмотрит соответствующие поправки 25 марта.

Поправки вносятся в статью 38 закона «О рекламе», исходя из норм Кодекса России об административных правонарушениях, изменения вводят ответственность за ее невыполнение физическими лицами. После их принятия за размещение рекламы без регистрации в Роскомнадзоре гражданам будет грозить штраф до 2, 5 тыс. руб., должностным лицам — до 20 тыс. руб., а юрлицам — до 500 тыс. руб.

В Госдуме отметили, что новые нормы нашли поддержку и согласованы с Минэкономразвития, Минцифры, Минфина и ФАС.

Помимо этого, законопроект установит запрет на размещение рекламы на нежелательных иностранных информационных ресурсах, таких как Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter (сейчас соцсеть называется X). За нарушение этого требования также предусмотрены штрафы.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года владельцы Telegram-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Под требование об обязательной регистрации попали почти 9% авторов. Аналитики считают, что относительно небольшое количество каналов связано с тем, что набирать аудиторию в Telegram без вложений в продвижение сложнее, чем в других соцсетях.