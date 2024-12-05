До того как стать предпринимателем и миллионером, Бернадетт Джой около 10 лет проработала рекрутером в отделе кадров. Она провела сотни собеседований с кандидатами и обнаружила, что женщинам часто бывает трудно говорить о своих навыках и достижениях. В разговоре с CNBC Джой рассказала о трех цифровых привычках которые помогли ей как интроверту.

Женщина не раз сталкивалась с проблемой признания своих достижений. Ей, американке азиатского происхождения и интроверту, бывает трудно отстаивать свои интересы, потому что это может показаться хвастовством. Однако вскоре она поняла, что лучший способ подняться по карьерной лестнице — это научиться делиться тем, в чем человек действительно хорош, так, чтобы это звучало искренне.

По мере того как Джойс начала зарабатывать больше и развивала свой коучинговый бизнес — Crush Your Money Goals, компанию по обучению личным финансам, — она выработала три ключевые интернет-привычки. Предпринимательница отмечает, что они позволили ей как интроверту использовать свои сильные стороны для построения богатства и обретения успеха.

Громко заявлять о себе на LinkedIn

Если человек собирается вести переговоры о зарплате, он должен быть готов документально подтвердить свои успехи и достижения, а не только говорить о результатах, которых он может достичь в будущем.

По словам Джойс, LinkedIn — это идеальное место, чтобы запечатлеть достижения, поскольку оно публично, но при этом резюме и отзывы о работе являются частными. Учитывая это, она взяла за правило ежеквартально обновлять профиль в LinkedIn следующим образом:

менять заголовок и раздел резюме, основываясь на своих последних достижениях;

делиться контентом, который лучше всего демонстрирует компетентность;

запрашивать рекомендации у довольных клиентов и партнеров.

Джойс отмечает, что обновление страницы в LinkedIn дает понять нынешнему или потенциальному работодателю, что кандидат не боится идти на контакт и делиться информацией.

Позволять другим оставлять положительные отзывы

Одна из любимых функций Джойс на LinkedIn — возможность публиковать рекомендации. То, что реальный человек нашел время, чтобы написать о ком-то положительно и публично, вызывает больше доверия.

Она отмечает, что в ее профиле LinkedIn около 20 рекомендаций, благодаря которым она получила возможности, которые иначе бы не приобрела.

«То, что другие отмечают ваши достоинства на платформе, — это стратегический способ сказать, что вы потрясающий, не говоря об этом лично. Не ждите, пока вам понадобится что-то, например, переговоры о зарплате, чтобы продемонстрировать свои лучшие работы. Делайте это круглый год, и вам будет проще», — говорит Джойс.

Создать ценность, экономя свою энергию

В 2016 году Джойс начала выплачивать $72 тыс. по студенческим кредитам. Она стала публиковать в своем Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ) фотографии стикеров на холодильнике, которые фиксировали сумму долга по мере его уменьшения, пока не был произведен последний платеж.

Тогда Джойс получила много откликов от других людей, находящихся в той же ситуации, которые хотели встретиться лично и узнать больше о таком подходе. В конце концов наступил момент, когда она стала слишком часто ходить на встречи. По ее словам, она начала чувствовать себя как «заезженная пластинка», повторяя одну и ту же историю снова и снова.

«Хотя я была так благодарна за сообщество, моя интровертная сущность чувствовала себя измотанной от такого количества встреч. Я пошутила в разговоре с мужем, что однажды запишу свои ответы на одни те же вопросы и вместо того, чтобы ходить на встречи, просто отправлю им запись», — рассказала она.

В результате запись ее советов по погашению студенческого кредита в 2018 году стала началом подкаста Crush Your Money Goals. В каком-то смысле это похоже на стратегию пассивного дохода, отмечает Джойс. Нужно приложить усилия один раз на начальном этапе и затем получать выгоду в долгосрочной перспективе.

Некоторые из проектов Джойс включают:

пошаговое руководство пользователя по адаптации новых сотрудников или клиентов, которое избавило ее от необходимости «наставлять» их;

запись презентаций и анонсирование ключевых моментов для будущих членов команды;

создание шаблонов электронных писем для наиболее распространенных запросов клиентов;

списки часто задаваемых вопросов по работе, к которым можно обратиться с просьбой предоставить информацию клиентам или членам команды, вместо того чтобы встречаться с ними.

Лучший совет, который Джойс может дать своим коллегам-интровертам, которые часто чувствуют себя измотанными от повторения одного и того же или посещения бесполезных совещаний, — это изучить, как создание контента может заменить необходимость физического присутствия.

Ранее основатель и генеральный директор стартапа Patsnap Джеффри Тионг, годовой оборот которого превышает $100 млн, поделился историей своего пути. В студенчестве он был интровертом, что стало для него главным препятствие в начале. Сейчас он руководит международной компанией.