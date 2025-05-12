Компания Apple готовится к масштабному обновлению линейки продуктов в ближайшие два года, рассказал эксперт Bloomberg Марк Гурман, известный множеством сбывшихся прогнозов относительно продуктов этой компании. К концу 2026 года ожидается выпуск первого складного iPhone с бесшовным дисплеем без складок и титановой рамкой. Устройство будет представлено вместе с линейкой iPhone 18 и позиционироваться как премиальный продукт.

В 2027 году Apple планирует выпустить особую версию iPhone к 20-летию оригинальной модели. По данным источников, это будет устройство с изогнутым корпусом из стекла и цельным дисплеем без вырезов и динамического острова (Dynamic Island). В том же году компания намеревается представить «умные» очки с функциями искусственного интеллекта, которые будут конкурировать с Meta* Ray-Ban. Очки получат камеры, микрофоны и динамики, работающие совместно с процессором Apple.

Существующие продукты также получат значительные обновления. В будущих моделях AirPods и Apple Watch появятся встроенные камеры для распознавания жестов, лиц и окружающей среды с использованием ИИ. Голосовой ассистент Siri будет полностью переработан — его основу составят большие языковые модели, подобные ChatGPT. Это значительно улучшит понимание контекста и способность поддерживать диалог и помогать пользователям.

Еще одной новинкой станет первый робот Apple — настольное устройство с механической рукой и встроенным ИИ-ассистентом, обладающим собственной индивидуальностью. Робот будет работать в связке с умным домашним хабом, выпуск которого ожидается ранее в том же году.

По слухам, в 2028 году компания может выпустить гибридное устройство, сочетающее в себе складной iPad и сенсорный Mac. Хотя Apple традиционно не комментирует информацию о будущих продуктах, Марк Гурман известен точностью своих прогнозов относительно планов компании.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.