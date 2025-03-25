Депутаты Госдумы сразу по втором и третьем чтении приняли закон, запрещающий размещать рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных в России организаций. Как следует из документа, ответственность за нарушение будет нести и рекламодатель, и тот, кто рекламу распространяет.

За нарушение установлены штрафы:

Для физических лиц — до 2,5 тыс. руб;

Для должностных лиц — до 20 тыс. руб;

Для юридических лиц и организаций — до 500 тыс. руб.

Поправки в законы о рекламе и о противодействии экстремизму были внесены в продолжение запрета размещать рекламу на платформах иноагентов.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, несмотря на запрет использования таких соцсетей, как, например, Facebook и Instagram (принадлежащие Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), россияне с помощью VPN продолжают пользоваться ими для продвижения своих товаров и услуг. При этом доходы идут в пользу владельцев ресурсов, отметил спикер Думы.

Введенный запрет позволит защитить интересы страны и граждан, а также перекрыть «один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», считает Володин.

Ожидается, что в силу документ вступит в сентябре 2025 года.