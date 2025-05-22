Приложение для изучения языков Duolingo с 17 мая приостановило публикацию материалов в социальных сетях и удалило свои аккаунты в Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и TikTok, оставив лишь загадочное сообщение со словами gonefornow123 (ушелназад123). Кроме того, компания обновила свои профили, заменив аватар на изображение трехглазой совы по имени Дуо.

На платформе X, ранее известной как Twitter, последним сообщением был текст: «Настоящие глаза видят настоящую ложь», после которого следовал набор из трех эмодзи с глазами. Сначала в интернете возникли слухи о возможном взломе аккаунтов, но позже эта версия была опровергнута, и теперь считается, что это была тщательно продуманная кампания по привлечению внимания в социальных сетях.

Представитель Duolingo сообщил, что они экспериментируют с подходом тишины, где иногда исчезновение — лучший способ привлечь внимание. Эта стратегия не стала сюрпризом, так как маркетинговая команда в 51 человек за последние четыре года усовершенствовала свой подход в социальных сетях, активно участвуя в культурных событиях и учитывая мнения своей аудитории на платформах вроде TikTok, YouTube, Instagram* и X.

В апреле команда Duolingo решила поэкспериментировать с маркетингом: Зария Парвез, старший глобальный менеджер по социальным сетям Duolingo, пыталась прикрепить усы своему генеральному директору в рамках пародии на сериал Apple TV+ «Увольнение». В феврале они также шокировали аудиторию, «убив» своего зеленого талисмана — сову Дуо, изменив иконки в социальных сетях на те, где Дуо изображен мертвым с крестами вместо глаз.

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Все эти маркетинговые усилия Duolingo значительно увеличили вовлеченность: число активных пользователей выросло с 40,5 млн в 2021 году до 116,7 млн. В последнем квартале доход составил $192,6 млн, что на 40% выше по сравнению с прошлым годом.

После привлечения внимания к своим креативным кампаниям в соцсетях компания решила временно отойти от активного общения, однако это молчание вызвало еще больший интерес пользователей.