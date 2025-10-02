Основатель Telegram Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане анонсировал создание ИИ-лаборатории на базе технопарка Alem AI, передает Nur.kz. Инициатива станет совместным проектом мессенджера и суперкомпьютерного кластера Казахстана, который реализует Министерство искусственного интеллекта республики.

iqanatnews / Telegram

Лаборатория займется разработкой технологии, объединяющей блокчейн и искусственный интеллект. По словам предпринимателя, новая система обеспечит доступ к функциям ИИ, «которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке». Команда Telegram работает над этой разработкой последние несколько месяцев, сказал Дуров.

Он напомнил, что компания открыла первое региональное представительство в Казахстане год назад. Дуров добавил, что доволен промежуточными результатами сотрудничества.

Во время визита миллиардер также побывал в частной школе IQanat для одаренных учеников из сел Казахстана. В ней он является попечителем. В 2024 году Дуров выделил школе $350 тыс. на образование 12 перспективных подростков.

Предприниматель впервые посетил республику в июне прошлого года по приглашению местных властей. Тогда регулятор страны разрешил торги криптовалютой Toncoin на лицензированных площадках. Дуров назвал Казахстан привлекательным для международных компаний и технологических стартапов благодаря бизнес-политике и налоговым условиям.