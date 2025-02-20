Портал ЕРЗ.РФ, объявил результаты второго этапа конкурса «ТОП ЖК-2025», который стал одним из самых масштабных и значимых мероприятий для новостроек по всей России. Два жилых комплекса Unikey снова вошли в число финалистов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Жилой комплекс Green претендует на звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в Хабаровском крае». Проект отличается высоким качеством строительства, инновационными архитектурными решениями и акцентом на экологическую безопасность.

Благодаря современному подходу к дизайну и использованию передовых технологий, ЖК уже успел зарекомендовать себя как одно из самых перспективных жилых предложений региона.

В свою очередь, ЖК «Начало» был признан финалистом в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Хабаровском крае, доступное жилье». Этот проект объединяет высокий стандарт качества с доступностью для широкого круга покупателей, отвечая запросам людей с разными уровнями дохода.

Уникальный подход к созданию комфортной и функциональной жилой среды делает ЖК «Начало» особенно привлекательным для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Экспертное жюри оценивало проекты по множеству критериев – от архитектурных особенностей и выбора строительных материалов до уровня развития инфраструктуры и гармоничного сочетания с окружающей средой. В ближайшее время состоится финальная часть конкурса, где будут объявлены победители и призеры в каждой номинации.

Конкурс «ТОП ЖК-2025» продолжает привлекать внимание не только профессионалов отрасли, но и миллионов потенциальных покупателей, следящих за самыми передовыми и качественными новостройками по всей стране.

Ранее «Авито Недвижимость» подвела итоги четвертого квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. По данным платформы, интерес к квартирам в новых домах заметнее всего увеличился в Красноярске, Симферополе, Кемерове, Воронеже, Саратове и Новосибирске.