Шведская компания EcoDataCenter, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, привлекла €600 млн (около $703,5 млн) долгового финансирования от Deutsche Bank для расширения своих центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект. Рост инвестиций связан с быстро растущим спросом на высокопроизводительные вычисления на фоне бума технологий ИИ, пишет Reuters.

Финансирование, предоставленное через подразделение Deutsche Bank Private Credit and Infrastructure, позволит ускорить строительство крупных дата-центров в Фалуне и Борленге (севернее Стокгольма). Эти объекты предназначены для поддержки ИИ-нагрузок и других ресурсоемких приложений.

Генеральный директор Питер Михельсон (ранее возглавлявший Ericsson) отметил, что новая поддержка дает компании «двухлетний задел» для реализации планов, но подчеркнул, что по мере роста рынка расширение продолжится.

«Если бы мы завтра прекратили строительство, компания уже была бы высокоприбыльной, но очевидно, наши амбиции значительно больше», — сказал он. По его словам, ускорение тренда означает и дальнейшую потребность в капитале.

За последние годы строительство дата-центров резко активизировалось: ведущие технологические корпорации инвестируют в инфраструктуру для обслуживания все более сложных моделей ИИ, требующих энергоемких вычислительных систем.

Новость о сделке появилась спустя несколько месяцев после того, как владелец EcoDataCenter — инвестиционный фонд Areim — обеспечил компании еще €450 млн. В общей сложности с 2023 года EcoDataCenter и Areim привлекли уже €1,8 млрд.

Швеция постепенно превращается в центр европейских инвестиций в дата-центры: свои проекты здесь активно развивают Microsoft, Meta* и Alphabet, привлеченные стабильной энергосистемой и надежной связностью.

EcoDataCenter открыла первый объект в 2019 году и уже сотрудничает с клиентами, среди которых — немецкий стартап-переводчик DeepL и автоконцерн BMW. В 2024 году компания заключила партнерство со специализированным облачным провайдером CoreWeave, чтобы создать один из крупнейших в Европе учебных кластеров для ИИ. В рамках этого сотрудничества был установлен Nvidia Blackwell SuperPod для DeepL — чипы, которые сегодня остаются одними из самых востребованных в мире для обучения и запуска крупных языковых моделей.

