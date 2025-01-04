Развивающаяся «экономика намерений» использует искусственный интеллект для прогнозирования и воздействия на выбор людей, превращая человеческие стремления в коммерческий продукт. Исследователи из Кембриджского университета предупреждают об этических рисках, включая возможность манипуляций, и выступают за необходимость регуляции, чтобы избежать потенциальных злоупотреблений.

Эксперты Кембриджского центра Леверхалма считают, что быстрое развитие генеративного ИИ и растущая популярность чат-ботов могут означать начало новой эры «технологий убеждения». Эти изменения согласуются с недавними стратегическими решениями крупных технологических компаний, указывая на растущий потенциал этой области. «Антропоморфные» ИИ-агенты, такие как чат-боты-помощники и цифровые наставники, смогут использовать личные данные, полученные в ходе общения, чтобы создать доверие, что может привести к широкомасштабной манипуляции людьми.

Доктор Якуб Чаудхари из Kембриджского центра Леверхалма подчеркнул, что на внедрение ИИ-помощников расходуются значительные ресурсы, что ставит под сомнение их истинные цели и интересы. Он отметил, что данные, собранные в ходе разговоров, гораздо более личные, чем просто записи онлайн-общения.

Чаудхари предупредил, что уже разрабатываются инструменты ИИ, способные выявлять, анализировать и манипулировать человеческими намерениями и планами с целью их коммерциализации.

Доктор Джонни Пенн, историк технологий, добавил, что внимание пользователей всегда было важной валютой в интернете, а обмен этим вниманием через социальные сети способствовал росту онлайн-экономики. Если экономика человеческих намерений не будет регулироваться, они могут стать новой валютой, что создаст возможности для манипуляции и торговли, предупредил он.

Пенн и Чаудхари утверждают, что большие языковые модели (LLM) могут эффективно использоваться для таргетирования с учетом характеристик пользователей, таких как политические взгляды и личные предпочтения. Это может привести к манипуляциям со стороны платформ и рекламодателей с целью достижения определенных коммерческих или политических целей.

Ранние индикаторы экономики намерений проявляются в различных инициативах компаний. В блоге OpenAI за 2023 год был сделан призыв к сбору данных, отражающих человеческие намерения в множестве языков и тем. Директор по продуктам Shopify также упомянул чат-ботов, способных четко определять намерения пользователей.

В 2024 году Apple планирует запустить платформу App Intents для разработчиков, позволяющую подключать приложения к Siri и включающую протоколы для прогнозирования действий пользователей. Кроме того, ИИ-агенты, такие как CICERO от Meta* (запрещена на территории РФ и признана экстремистской), уже демонстрируют уровень мастерства, сопоставимый с человеческим, в игре «Дипломатия», что предполагает их способность к пониманию и прогнозированию намерений.

«Компании уже монетизируют наше внимание, и следующим шагом станут технологии, позволяющие предсказывать наши желания даже до их осознания», — отмечает Чаудхари. Пенн указывает, что важна общественная осведомленность для предотвращения негативных последствий таких изменений.

Другое исследование показало, как ИИ, подобно людям, учится с помощью объяснений, симуляций, аналогий и рассуждений без внешнего воздействия. Это обучение иллюстрирует сходства и ключевые различия между естественным и искусственным познанием, предлагая перспективу для изучения человеческих мыслительных процессов, а также потенциала и ограничений ИИ.