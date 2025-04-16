Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (сентябрь — октябрь 2022 года) заявила о планах запустить собственную социальную сеть, «выступающую за свободу слова, которая не будет подвергаться цензуре». Об этом сообщает The Guardian. По словам политика, платформа будет запущена уже этим летом.
На конференции по криптовалютам в Бедфорде в минувшие выходные Трасс сказала, что «элита», выступающая против радикальных перемен, «отрезала ее от власти», когда она стала премьер-министром.
«Это заставило меня задуматься о том, что недостаточно просто попасть в топ-10. Теперь я думаю о том, что нам нужна медиасеть, чтобы иметь возможность общаться с людьми, чтобы создать массовое движение, которое потребует перемен от наших лидеров», — отметила она.
Экс-премьер добавила, что ее беспокоит то, как основные СМИ «замалчивают или наоборот подсвечивают» проблемы, и сравнила Великобританию с Советским Союзом.
«Я действительно считаю, что с этим нужно активно бороться, и я создаю новую сеть, цель которой — свобода слова, которая не будет подвергаться цензуре и которую нельзя будет закрыть», — резюмировала она.
Политик занимала пост премьер-министра рекордно короткий срок в истории страны — 49 дней. За это время из-за ее радикальной экономической политики обрушился курс фунта, который почти достиг паритета с долларом и евро, что вызвало панику на рынках.
Издание отмечает, что заявление Трасс — попытка политика стать ведущей правой фигурой в Великобритании, открыто заявляющей о своей поддержке президента США Дональда Трампа и политики Илона Маска по сокращению государственных расходов.
Кроме того, она пытается повторить успех соцсети Truth Social Трампа, пишет The Guardian. Так, компания Trump Media & Technology Group запустила Truth Social в феврале 2022 года. Республиканец изначально стал позиционировать свою соцсеть как средство борьбы «с тиранией технологических гигантов».
Трамп принял решение о запуске собственной платформы после того, как его аккаунты в Twitter (сейчас Х) и Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) были заблокированы. По мнению компаний, республиканец подстрекал участников штурма Капитолия в 2021 году к беспорядкам.