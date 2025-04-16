Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (сентябрь — октябрь 2022 года) заявила о планах запустить собственную социальную сеть, «выступающую за свободу слова, которая не будет подвергаться цензуре». Об этом сообщает The Guardian. По словам политика, платформа будет запущена уже этим летом.

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На конференции по криптовалютам в Бедфорде в минувшие выходные Трасс сказала, что «элита», выступающая против радикальных перемен, «отрезала ее от власти», когда она стала премьер-министром.

«Это заставило меня задуматься о том, что недостаточно просто попасть в топ-10. Теперь я думаю о том, что нам нужна медиасеть, чтобы иметь возможность общаться с людьми, чтобы создать массовое движение, которое потребует перемен от наших лидеров», — отметила она.

Экс-премьер добавила, что ее беспокоит то, как основные СМИ «замалчивают или наоборот подсвечивают» проблемы, и сравнила Великобританию с Советским Союзом.

«Я действительно считаю, что с этим нужно активно бороться, и я создаю новую сеть, цель которой — свобода слова, которая не будет подвергаться цензуре и которую нельзя будет закрыть», — резюмировала она.

Политик занимала пост премьер-министра рекордно короткий срок в истории страны — 49 дней. За это время из-за ее радикальной экономической политики обрушился курс фунта, который почти достиг паритета с долларом и евро, что вызвало панику на рынках.

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Издание отмечает, что заявление Трасс — попытка политика стать ведущей правой фигурой в Великобритании, открыто заявляющей о своей поддержке президента США Дональда Трампа и политики Илона Маска по сокращению государственных расходов.

Кроме того, она пытается повторить успех соцсети Truth Social Трампа, пишет The Guardian. Так, компания Trump Media & Technology Group запустила Truth Social в феврале 2022 года. Республиканец изначально стал позиционировать свою соцсеть как средство борьбы «с тиранией технологических гигантов».

Трамп принял решение о запуске собственной платформы после того, как его аккаунты в Twitter (сейчас Х) и Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) были заблокированы. По мнению компаний, республиканец подстрекал участников штурма Капитолия в 2021 году к беспорядкам.