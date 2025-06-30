Темпы роста российского рекламного рынка в 2025 году сократятся до 15–20% по сравнению с 24% в 2024 году и 30% в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рекламной отрасли. Ключевые причины замедления — жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, медиаинфляция и дефицит рекламного инвентаря.

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Агентство Okkam прогнозирует прирост на 18–20%, но без учета рекламы в e-commerce и ретейл-медиа — всего 5%. Директор по аудиту и аналитике АДВ Камиль Хаджиахметов также отметил, что главным драйвером роста выступает digital-сегмент. Медиадиректор SA Media Вадим Сигаев прогнозирует рост традиционных медиа на 15–17%, тогда как ретейл-медиа и реклама в мессенджерах сохранят прирост на 40%.

При этом Digital-директор коммуникационного агентства iTrend Ася Шабалина пояснила, что отечественные ресурсы не могут заменить ушедшие платформы, а затраты на рекламу растут.

Ретейл-медиа, включая сайты маркетплейсов, и реклама в Telegram становятся драйверами роста. В «Яндекс Директе» отметили перспективы Connected TV и инфлюэнс-маркетинга. Исполнительный директор DOOH-programmatic платформы Oohdesk Сергей Стрелкин добавил, что продвижение с использованием ИИ-моделей набирает популярность.

Дополнительные вызовы для рекламного рынка создают законодательные изменения, включая сбор 3% с доходов от рекламы и запрет рекламных интеграций у блогеров в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) с 1 сентября 2025 года.