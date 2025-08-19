На рынке искусственного интеллекта наблюдаются признаки «пузыря» и «перегрева», о чем заявляют ведущие игроки индустрии. Проблема заключается в «безумных» оценках стартапов и гигантских инвестициях в инфраструктуру, что вызывает опасения повторения краха доткомов. Однако многие аналитики считают, что, в отличие от прошлого, нынешний бум подкреплен реальными доходами и технологическим прорывом.

Steve Johnson/Unsplash

Даже глава OpenAI Сэм Альтман, запустивший нынешнюю волну хайпа, признает наличие пузыря. «Находимся ли мы в фазе, когда инвесторы в целом чрезмерно возбуждены по поводу ИИ? Мое мнение — да», — заявил он. Тем не менее, он уверен в фундаментальной важности технологии и готов «агрессивно» тратить «триллионы долларов» на строительство дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности.

Масштабы инвестиций подтверждаются прогнозами капитальных затрат технологических гигантов. Microsoft планирует потратить на инфраструктуру $120 млрд, Amazon — более $100 млрд, Alphabet — $85 млрд, а Meta — до $72 млрд. Аналитики UBS отмечают, что этот спрос все больше финансируется за счет частного кредитования, объем которого в технологическом секторе вырос на $100 млрд за год, достигнув $450 млрд. Это создает «риск перегрева».

Впрочем, многие эксперты отвергают прямые аналогии с пузырем доткомов. Аналитики Citi и Wedbush подчеркивают, что нынешние лидеры ИИ-гонки — это компании с огромными доходами и сильным денежным потоком, которые финансируют рост за счет собственных средств, а не долгового капитала. По словам аналитика Дэна Айвза, индустрия находится лишь во «втором иннинге девятииннинговой игры», и долгосрочный эффект ИИ все еще недооценивается.

В отличие от краха доткомов, который породил современный интернет, нынешний бум ИИ, вероятно, приведет к еще более масштабным изменениям, несмотря на неизбежные потери среди переоцененных стартапов.

Ранее тайваньская компания TSMC, производящая чипы, на фоне бума ИИ выросла до капитализации в $1 трлн.