Европейская комиссия оштрафовала Meta* Platforms (запрещена на территории РФ) на €797,7 млн. Компания обвиняется в привязке своего онлайн-сервиса объявлений Facebook* Marketplace к принадлежащей ей же социальной сети Facebook* и навязывании несправедливых условий другим рекламным платформам, сообщает Reuters.

Meta* заявила, что подаст апелляцию, но до тех пор будет соблюдать требования ЕС. Компания заявила о намерении в кратчайшие сроки устранить нарушение.

Еврокомиссия начала официальное разбирательство по поводу нарушения антимонопольного законодательства в июне 2021 года. Это решение было принято спустя два года после того, как регулятор обвинил Meta* в том, что благодаря объединению сервисов компании ее платформа Facebook* Marketplace получила несправедливое преимущество.

В 2016 году Facebook* запустила Marketplace в США, а годом позже сервис стал доступен пользователям ряда европейских стран. Еврокомиссия утверждает, что его деятельность может помешать росту крупных действующих онлайн-площадок в ЕС, но не смогла доказать факт нарушения законодательства. Meta* отмечает, что пользователи Facebook* могут не регистрироваться в Marketplace, и многие этого не делают.

Напомним, что за нарушение антимонопольного законодательства ЕС компаниям грозят штрафы в размере до 10% от их мирового оборота.

Ранее сообщалось, что Южная Корея обязала компанию Meta* выплатить 21,62 млрд вон ($15,67 млн) в качестве штрафа. Это произошло после того, как выяснилось, что компания собирала конфиденциальные данные пользователей и предоставляла их рекламодателям без законных оснований.