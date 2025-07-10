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ЕС вводит новые правила для передовых систем искусственного интеллекта

Европейский союз представил нормативные требования для разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта (ИИ). Новые правила обяжут технологические компании обеспечивать прозрачность алгоритмов, защищать авторские права и гарантировать общественную безопасность. Однако применять санкции за нарушения регуляторы смогут только с 2026 года.

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Это решение стало результатом многомесячных дебатов в Брюсселе о том, как найти баланс между регулированием перспективной технологии и сохранением конкурентоспособности европейских компаний. Критики уже обвиняют власти в излишних уступках технологическим гигантам под давлением лоббистов.

Новые требования затронут узкий круг компаний, разрабатывающих универсальные системы ИИ — такие как OpenAI, Microsoft и Google. Именно их технологии лежат в основе популярных сервисов вроде ChatGPT, способных обрабатывать огромные объемы данных, самостоятельно обучаться и выполнять сложные задачи.

Представленный «кодекс практики» конкретизирует положения «Акта об ИИ», принятого в прошлом году. Формально правила вступят в силу уже в августе, но штрафные санкции за их нарушение станут возможны лишь через два года.

Европейская комиссия позиционирует эти меры как помощь бизнесу в адаптации к новым требованиям. Компании, добровольно принявшие кодекс, получат определенные преференции. Тем же, кто откажется от участия, придется доказывать соответствие нормам более сложными и дорогостоящими способами.

Среди ключевых требований — предоставление детальной информации о данных, используемых для обучения алгоритмов, а также проведение оценки потенциальных рисков, включая возможность использования технологии для создания биологического оружия.

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Реакция технологических компаний оказалась неоднозначной. Google и OpenAI пока изучают документ, Microsoft воздержалась от комментариев, а Meta* ранее заявляла о нежелании присоединяться к инициативе.

Представители индустрии критикуют новые правила, называя их избыточно обременительными. Европейские бизнес-ассоциации предупреждают, что такое регулирование может замедлить инновации и поставить местные компании в невыгодное положение на глобальном рынке.

По словам вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, новые меры призваны сделать передовые системы ИИ не только инновационными, но и безопасными. Однако, как признают аналитики, технологическим компаниям уже удалось добиться существенных послаблений в ходе интенсивного лоббирования.

В тоже время в России Центробанк разработал кодекс этики для применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. Документ, носящий рекомендательный характер, включает пять принципов: человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками.

* признана в России экстремистской и запрещена.

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