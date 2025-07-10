Европейский союз представил нормативные требования для разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта (ИИ). Новые правила обяжут технологические компании обеспечивать прозрачность алгоритмов, защищать авторские права и гарантировать общественную безопасность. Однако применять санкции за нарушения регуляторы смогут только с 2026 года.

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Это решение стало результатом многомесячных дебатов в Брюсселе о том, как найти баланс между регулированием перспективной технологии и сохранением конкурентоспособности европейских компаний. Критики уже обвиняют власти в излишних уступках технологическим гигантам под давлением лоббистов.

Новые требования затронут узкий круг компаний, разрабатывающих универсальные системы ИИ — такие как OpenAI, Microsoft и Google. Именно их технологии лежат в основе популярных сервисов вроде ChatGPT, способных обрабатывать огромные объемы данных, самостоятельно обучаться и выполнять сложные задачи.

Представленный «кодекс практики» конкретизирует положения «Акта об ИИ», принятого в прошлом году. Формально правила вступят в силу уже в августе, но штрафные санкции за их нарушение станут возможны лишь через два года.

Европейская комиссия позиционирует эти меры как помощь бизнесу в адаптации к новым требованиям. Компании, добровольно принявшие кодекс, получат определенные преференции. Тем же, кто откажется от участия, придется доказывать соответствие нормам более сложными и дорогостоящими способами.

Среди ключевых требований — предоставление детальной информации о данных, используемых для обучения алгоритмов, а также проведение оценки потенциальных рисков, включая возможность использования технологии для создания биологического оружия.

Реакция технологических компаний оказалась неоднозначной. Google и OpenAI пока изучают документ, Microsoft воздержалась от комментариев, а Meta* ранее заявляла о нежелании присоединяться к инициативе.

Представители индустрии критикуют новые правила, называя их избыточно обременительными. Европейские бизнес-ассоциации предупреждают, что такое регулирование может замедлить инновации и поставить местные компании в невыгодное положение на глобальном рынке.

По словам вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, новые меры призваны сделать передовые системы ИИ не только инновационными, но и безопасными. Однако, как признают аналитики, технологическим компаниям уже удалось добиться существенных послаблений в ходе интенсивного лоббирования.

В тоже время в России Центробанк разработал кодекс этики для применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке. Документ, носящий рекомендательный характер, включает пять принципов: человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками.

* признана в России экстремистской и запрещена.