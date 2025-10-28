Новости

ФАС возбудила дело против блогера за распаковку косметики в Instagram*

Омское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении местного блогера. Поводом стало видео от 3 сентября 2025 года, размещенное в Instagram*, где показана распаковка косметических товаров, сообщается в базе решений и правовых актов ведомства.



Специалисты ФАС расценили этот контент как рекламный, хотя блогер не называла конкретные бренды. По мнению сотрудников службы, ролик был направлен на продвижение товаров среди подписчиков. При этом с 1 сентября 2025 года размещение рекламы на подобных платформах полностью запрещено.

Это не единственное нарушение, которое обнаружили проверяющие. На странице блогера нашли еще один ролик от 26 августа — об украшениях, одежде и студии. Хотя он был опубликован до вступления в силу новых правил, на нем отсутствовала обязательная пометка «реклама».

Рассмотрение дела назначено на 19 ноября 2025 года.

Ранее в России уже был вынесен первый штраф блогеру за рекламу в Instagram. Юриста Евгению Тутушкину оштрафовали на 30 тыс. руб. за публикацию с промокодом для отеля в Краснодарском крае, писал РБК.

Блогер сообщила, что разместила пост в начале июля 2025 года — до вступления запрета в силу — и не получала за это вознаграждение. Она намерена обжаловать решение суда.

*социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

